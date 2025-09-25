Войти
В США разглядели признак «отсутствия любви» между Россией и Китаем

179
0
0
Фото: Andy Wong / AP
Defense News: РФ и Китай не раскрывают друг другу тайны, о которых бы не знали

Россия и Китай не раскрывают друг другу тайны, о которых бы не знали. Признак «отсутствия любви» между странами разглядели опрошенные американским изданием Defense News эксперты.

Обозреватель Майкл Пек решил обсудить со специалистами обстоятельства совместного патрулирования подводными лодками РФ и КНР. «Я бы сказал, что это просто попытка сдерживания. Хотя трудно представить себе сценарий, при котором они одновременно начнут войну с Западом, им может быть полезно создать такое впечатление», — сказал военный аналитик Лайл Голдштейн.

Пек заметил, что в патрулировании со стороны Москвы и Пекина приняли участие дизель-электрические субмарины типа Kilo, а не атомные подлодки. «Это логичный выбор, поскольку Китай импортировал этот тип подводных лодок из России, поэтому у них очень схожие возможности, и они могли бы стать удобными партнерами по учениям», — заметил Голдштейн.

Пек пишет, что РФ и КНР решили не задействовать свои атомные подводные лодки, «возможно, из-за нежелания раскрывать возможности современных военных кораблей союзнику, который может оказаться будущим соперником». «Действительно, нынешние дружеские отношения между Китаем и Россией носят скорее практический, чем любовный характер», — уверяет автор.

С ним согласен военный эксперт Ричард Мосс, согласно которому «ни одна из сторон не выдала ничего, чего бы другой участник уже не знал, используя Kilo». «Уровень взаимодействия даже отдаленно не соответствует тому, что США и их союзники, такие как страны НАТО, делают на регулярной основе», — сказал аналитик.

Тем не менее, согласно Голдштейну, если Москва и Пекин начнут на учениях использовать свои атомные подлодки, для Вашингтона это будет означать «более напряженное и тревожное развитие событий, поскольку это может предвещать более широкий обмен высокотехнологичными технологиями на самых передовых боевых платформах». Голдштейн заключает, что текущий уровень взаимоотношений между Москвой и Пекином указывает на «определенную зрелость».

Ранее газета «Известия» написала, что подлодки России и Китая в ходе недавних учений «Морское взаимодействие — 2025» провели совместное патрулирование акватории Японского моря с целью отработки контроля за различными регионами Мирового океана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Япония
Проекты
NATO
Военные учения
