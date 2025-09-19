Войти
Lenta.ru

В США признали отставание от России и Китая в одной сфере

445
0
0
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters.

Глава Allen Control Systems Симони признал отставание США от России в сфере БПЛА

Соединенные Штаты отстают от России и Китая в том, что касается адаптации к методам ведения боевых действий с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое признание сделал глава производящей робототехнику оборонной компании Allen Control Systems Стив Симони, пишет Axios.

«США отстают от таких соперников, как Китай, в реагировании на изменение недорогими беспилотниками методов ведения войны. Распространение беспилотников сделало войну доступной практически для любой воюющей стороны и изменило правила игры для армии США», — отмечается в статье. Симони настаивает на том, что в течение следующих 5-10 лет каждое орудие, установленное на американском корабле, танке или грузовике, должно быть заменено его версией с искусственным интеллектом (ИИ) со способностью уничтожать БПЛА.

По его словам, общественность испытывает опасения по поводу идеи внедрения ИИ в оружие, однако это является неотложной необходимостью. В статье утверждается, что беспилотники стоимостью в несколько тысяч долларов могут атаковать американскую технику стоимостью в миллионы долларов, при этом Штаты часто применяют «очень дорогие ракеты», чтобы сбить эти БПЛА.

«Пентагон вложил значительные средства в электронные системы для дистанционного выведения из строя беспилотников, однако такие соперники, как Россия, выпускают новые беспилотники, которые невозможно заглушить», — подчеркивает Axios со ссылкой на Симони.

Ранее американское издание The National Interest назвало российские фугасные авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), дешевым и смертоносным оружием. Автор статьи указал, что базовая ФАБ-500, которая является свободнопадающей бомбой, несет 200 килограммов взрывчатого вещества. По его словам, этого достаточно для уничтожения укреплений и масштабных разрушений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
ФАБ-500
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:29
  • 1
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 19.09 05:38
  • 0
Ответ на забавный текст "Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)"
  • 19.09 03:57
  • 1
Авианосец "Форд" на прицеле: Россия продемонстрировала свою способность топить американские авианосцы (Sohu, Китай)
  • 19.09 03:46
  • 1
Сигнал Израилю: ВМС и ВВС Турции и Египта проведут совместные учения
  • 19.09 03:41
  • 1
Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)
  • 19.09 02:01
  • 0
О советской танковой школе
  • 18.09 21:04
  • 0
Комментарий к "«Ростех»: Танки России задают моду для тяжелой бронетехники во всем мире"
  • 18.09 20:50
  • 10540
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"