Войти
Lenta.ru

В США оценили «смертоносное и дешевое» оружие России

910
0
0
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

TNI: Умные бомбы с УМПК — это смертоносное и дешевое оружие

Российские фугасные авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), — это дешевое и смертоносное оружие. Эффективность умной бомбы оценило американское издание The National Interest (TNI).

Автор отметил, что базовая ФАБ-500, которая является свободнопадающей бомбой, несет 200 килограммов взрывчатого вещества. По его словам, этого достаточно для уничтожения укреплений и масштабных разрушений.

«Простота комплекта, который может быть адаптирован к обширным существующим российским запасам [бомб], позволила наладить массовое производство, и, как сообщается, Россия производит тысячи УМПК ежемесячно», — говорится в материале.

Как пишет издание, стоимость УМПК составляет лишь малую долю стоимости крылатых ракет, вроде Х-101. Считается, что бомба с комплектом наведения стоит менее 20 тысяч долларов. При этом применение умных бомб в ходе СВО доказывает их эффективность.

В июле военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber писал, что ВСУ не могут эффективно глушить новые помехоустойчивые модули приема спутниковых данных «Комета», которые устанавливают в бомбы с УМПК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ФАБ-500
Х-101
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 16:46
  • 10525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025
  • 15.09 23:23
  • 0
Комментарий к "На Западе оценили модернизацию российских «Прорывов»"
  • 15.09 21:25
  • 1
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя