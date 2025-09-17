Войти
У Европы появилась «новая надежда» на уничтожение российских «Гераней»

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

Defense News: Российские «Герани» могли бы уничтожаться дронами-перехватчиками

У Европы появилась новая «надежда» на уничтожение российских дронов-камикадзе семейства «Герань». Об этом пишет издание Defense News.

Согласно порталу, речь идет о дронах-перехватчиках, над которыми работают европейские компании. «Перехватчики дронов становятся новейшим видом боеприпасов, который, по словам европейских производителей, может стать относительно недорогим способом противодействия роям ударных беспилотников», — говорится в публикации.

Там отмечается, что уничтожение вражеских дронов может осуществляться посредством кинетического удара или подрыва рядом с ним небольшой боеголовки.

Генеральный директор британской компании Marine and Remote Sensing Solutions (MARSS) Йоханнес Пинл отметил, что цена дрона-перехватчика Interceptor MR с искусственным интеллектом значительно ниже, чем «Герани». Над аналогичным решением работает шведский производитель Destinus, чья система перехвата Hornet предназначена для борьбы с недорогими летательными беспилотными аппаратами и их роями.

Ранее обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей заметил, что США необходимо создать десятки тысяч американских «Гераней» — клонов одноименных российских дронов-камикадзе.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
БПЛА
