Войти
Lenta.ru

Евросоюз запланировал добычу полезных ископаемых на Луне

586
0
0
Фото: Paopano / Shutterstock / Fotodom
Фото: Paopano / Shutterstock / Fotodom .

RTVI: Евросоюз планирует добывать полезные ископаемые на Луне

В будущем Евросоюз (ЕС) планирует заняться добычей полезных ископаемых на Луне. Об этом со ссылкой на отчет Еврокомиссии о ключевых угрозах безопасности процветанию Европы пишет издание RTVI.

«ЕС может усилить акцент на инновациях в области циклической экономики и передовых технологиях добычи полезных ископаемых, включая их добычу в космосе, начиная с Луны», — говорится в документе.

В марте 2024-го издание ArsTechnica сообщило, как Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов рассказало об экономической стороне концепции американской стратегии по освоению Луны.

В июле 2023-го глава космического командования Великобритании Пол Годфри заявил, что Китай в ближайшие десятилетия cможет начать добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
США
Проекты
Евросоюз
Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:08
  • 80
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 12:02
  • 39
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 15.09 06:36
  • 0
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 22:20
  • 10514
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя
  • 13.09 06:11
  • 0
Еще один комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 13.09 05:04
  • 1
Почему опыт СВО - никуда не годная подготовка к ТМВ (и любой крупной войне)
  • 12.09 22:53
  • 0
Комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 12.09 13:41
  • 1
ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире
  • 12.09 11:47
  • 1
Российскую авиацию сочли лучшей в мире