Lenta.ru

США заключили многомиллиардный контракт на разработку беспилотника MQ-9

454
0
0
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Американские военные заключили контракт на 14,1 миллиарда долларов на дальнейшую реализацию программы разведывательно-ударного беспилотника MQ-9. Об этом сообщает Пентагон на своем сайте.

Контракт с неопределенными сроками и объемами поставок был заключен с компанией General Atomics Aeronautical Systems из Калифорнии. В частности, он предусматривает разработку, закупку, модернизацию, техническое обеспечение и прочие процессы, связанные с платформой MQ-9.

Соглашение включает в себя продажу данной военной техники и услуг Индии, а также потенциально другим иностранным государствам. Исполнение контракта ожидается к концу 2031 года.

В мае этого года бизнес-издания писали, что эпоха больших разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper подходит к концу, так как их могут сбивать даже устаревшие системы противовоздушной обороны. Аппарат длиной 11 метров способен нести высокоточные бомбы и ракеты Hellfire.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США впервые показало применение секретной модификации ракеты Hellfire на видео.

  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
AGM-114
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
