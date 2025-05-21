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В США рассказали о завершении эпохи «Жнеца»

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Фото: Omar Sobhani / Reuters
Фото: Omar Sobhani / Reuters.

BI: Эпоха разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper завершается

Эпоха больших разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper («Жнец») подходит к концу, поскольку их могут сбивать даже устаревшие системы противовоздушной обороны (ПВО). О завершении периода доминирования больших беспилотников рассказали в публикации Business Insider (BI).

Как пишет издание, в войне с терроризмом американский MQ-9 был страшным оружием, но сегодня небо «не так благоприятно для Reaper». С октября 2023 года над Йеменом сбили минимум 15 «Жнецов» общей стоимостью более 500 миллионов долларов.

«Угроза для MQ-9, вероятно, была бы намного больше, если бы они противостояли более продвинутым вооруженным силам, которые располагают более мощной и точной системой противовоздушной обороны», — говорится в материале.

По словам автора, похожие дроны Bayraktar TB2, которые применял Киев, исчезли из зоны специальной военной операции (СВО) из-за работы российских систем ПВО. Он подчеркнул, что Reaper быстрее турецких Bayraktar, однако это не помешало хуситам сбивать их устаревшими советскими комплексами С-75 и «Куб».

В марте Центральное командование Вооруженных сил США впервые показало применение секретной модификации ракеты Hellfire на видео. AGM-114R9X, которой вооружают дроны Reaper, несет боевую часть с лезвиями для поражения живой силы противника вместо осколочно-фугасной боеголовки.

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Страны
Йемен
США
Украина
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AGM-114
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
С-75
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