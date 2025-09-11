Норвегия приобретет пять фрегатов британского типа 26

4 сентября 2025 года в Ставангере в Норвегии министры обороны Норвегии Торе О. Сандвик и Великобритании Джон Хили подписали межправительственное соглашение о стратегическом сотрудничестве по совместному проектированию, строительству и эксплуатации Норвегией "не менее пяти" фрегатов британского типа 26. После подписания межправительственного соглашения стороны начнут переговоры по заключению контракта на проектирование и строительство для Норвегии пяти фрегатов типа 26 с британским поставщиком фрегатов корпорацией BAE Systems.

Концептуальное изображение фрегата типа 26 в исполнении для ВМС Норвегии (с) BAE Systems

Ранее 31 августа правительство Норвегии объявило о решении приобрести по итогам международного тендера для норвежского флота пять фрегатов британского типа 26 в рамках "стратегического партнерства" с Великобританией. Было заявлено, что закупка данных фрегатов станет крупнейшим приобретением вооружённых сил Норвегии за всю историю. Стоимость предполагаемого контракта оценивается британским правительством в 10 млрд фунтов стерлингов. Правительство Норвегии подчеркивает противолодочную направленность фрегатов типа 26 и что "норвежские и британские корабли будут максимально схожи и будут иметь одинаковые технические характеристики". В свою очередь, правительство Великобритании указало, что "этот шаг позволит создать объединенный флот для более эффективного противодействия России на северном фланге НАТО".

Министр обороны Норвегии заявил, что наличие у британского и норвежского флотов идентичных кораблей "позволит нам ещё эффективнее действовать вместе при выполнении сложных задач. Это также снизит расходы и упростит совместное обслуживание. Кроме того, это открывает нам возможность проводить совместное обучение личного состава и, возможно, даже использовать норвежский и британский экипажи попеременно. Мы будем рассматривать этот вопрос более подробно в рамках стратегического партнёрства".

Строительство всех фрегатов типа 26 для Норвегии будет вестись на тех же предприятиях BAE Systems в Глазго в Великобритании, на которых строятся восемь фрегатов этого типа, заказанных по контрактам 2017 и 2022 годов для британского флота. Таким образом, норвежский заказ станет крупнейшим по стоимости экспортным контрактом в истории британского кораблестроения. Напомним, что корпуса британских фрегатов типа 26 строятся на верфи ВАЕ Systems в Говане в Глазго (бывшая историческая верфь Fairfield), а после спуска на воду достраиваются на верфи ВАЕ Systems в Скотстауне также в Глазго (бывшая головная историческая верфь Yarrow). При этом, по условиям подписанного 4 сентября межправительственного соглашения, Великобритания гарантирует норвежской промышленности промышленную кооперацию "в размере, эквивалентном общей стоимости закупки". Ожидается, что первый норвежский фрегат типа 26 войдет в строй в 2030 году.

Предполагается, что в Харстаде на севере Норвегии ​​совместно с BAE Systems будет построен новый крытый сухой док для обслуживания норвежских кораблей типа 26.

В составе ВМС Норвегии пять фрегатов типа 26 должны заменить четыре фрегата типа Fridtjof Nansen испанской постройки, находящихся в строю с 2006-2011 году (пятый фрегат Helge Ingstad был утоплен в 2018 году), при этом не исключается в дальнейшем увеличения количества закупаемых фрегатов до семи-восьми единиц. В ноябре 2024 года правительство Норвегии отобрало четыре предложения на межправительственном уровне в тендере на приобретение новых фрегатов - Великобритании (тип 26), США (тип Constellation), Франции (тип FDI) и Германии (проект 127), в итоге весьма оперативно выбрав британский проект.

Для британского флота законтрактовано строительство восьми фрегатов типа 26. Головной британский корабль этого типа F 88 Glasgow был начат строительством на верфи в Говане 20 июля 2017 года и был спущен на воду 3 декабря 2022 года, ввод его в строй намечен на 2028 год. В то же время ряд британских военно-морских комментаторов высказывает озабоченность, что реализация норвежского контракта может затянуть строительство однотипных кораблей для британского флота, особенно на этапе достройки, поскольку ограниченные достроечные мощности ВАЕ Systems в Скотстауне считаются "узким местом" программы.

К настоящему времени британскй тип 26, помимо ВМС Великобритании, выбран также в качестве основы для перспективных фрегатов, планируемых к строительству ВМС Австралии (тип Hunter, планировалось девять единиц, сейчас сокращено до шести) и ВМС Канады (планируются 15 единиц).

Фрегаты типа 26 (британский тип City) для ВМС Великобритании во главе с Glasgow являются весьма крупными многоцелевыми кораблями стандартным водоизмещением 6900 тонн и полным водоизмещением более 8000 тонн. Длина корабля 149,9 м, ширина 20,8 м. Энергетическая установка выполнена по схеме CODLOG (комбинированная дизель-газотурбинно-электрическая), не является "полностью электрической" и использует одну газовую турбину полного хода Rolls-Royce MT30 в сочетании с четырьмя дизель-генераторами MTU 20V 4000 M53B и двумя электромоторами крейсерского хода. Скорость полного хода не менее 26 уз, дальность плавания экономическим ходом более 7000 миль.

Фрегат типа 26 должен быть оснащен 16 пусковыми установками противокорабельных ракет Kongsberg NSM, 48-зарядной вертикальной пусковой установкой ЗРК малой и средней дальности MBDA Sea Captor (CAMM), 24-зарядной универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41 для крылатых ракет Tomahawk и перспективных крылатых и противокорабельных ракет FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon), 127-мм/62 универсальной артиллерийской установкой BAE Systems Mk 45 Mod 4, двумя 20-мм зенитными артиллерийскими комплексами Raytheon Phalanx Mk 15, и двумя 30-мм артиллерийскими установками DS30M Mk 2. Должно быть обеспечено постоянное базирование одного тяжелого вертолета Merlin или двух средних вертолетов Wildcat, а также БЛА. Радиоэлектронное вооружение будет включать РЛС типа 997 Artisan, подкильную ГАС типа 2150 и буксируемую ГАС типа 2087.

Представленные до сих пор изображения и модели норвежского варианта фрегата типа 26 демонстрируют минимальные отличия от изображений кораблей этого типа, строящихся для ВМС Великобритании (в отличие от австралийских и канадских фрегатов на основе типа 26). В связи с этим можно напомнить сделанное в апреле 2024 года заявление начальника штаба обороны Норвегии генерала Эйрика Кристофферсена относительно главных принципов выбора фрегата в тендере для ВМС Норвегии: "Что касается фрегатов, то я говорил, что нам нужно сделать то же самое, что и с подводными лодками: нам нужно действовать в тесном сотрудничестве хотя бы с одним союзником. Поэтому нам нужен такой же фрегат, как и у другого союзника. Мы не можем быть единственными пользователями системы, мы слишком малы для этого. Думаю, что это также урок, извлеченный из украинского опыта: нужно гораздо больше стандартизированных платформ, гораздо больше стандартизированных систем оружия, гораздо больше стандартизированных данных и логистики".

Модель фрегата типа 26 в исполнении для ВМС Норвегии, представленная на стенде BAE Systems во время выставки UDT 2025 в Осло в марте 2025 года (с) www.navalnews.com