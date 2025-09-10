Стали известны сроки переезда «Роскосмоса» в Национальный космический центр

Заммэра Москвы Ефимов: Переезд «Роскосмоса» в НКЦ начнется в 2025 году

Переезд госкорпорации «Роскосмос» в Национальный космический центр (НКЦ) может начаться уже в 2025 году. Соответствующий срок РИА Новости сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

«Сейчас коллеги составляют план переезда. Уверен, в этом году переезд начнется», — сказал чиновник.

Он напомнил, что реализация проекта строительства НКЦ поручена компании «Мосинжпроект», принадлежащей правительству столицы России. Ефимов уточнил, что городской заказчик занимается как возведением объекта, так и его внутренней отделкой.

В феврале издание РБК со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщило, что Юрия Борисова могли освободить с должности главы «Роскосмоса» на фоне неопределенностей с реализацией проекта НКЦ в Москве.

Строительство 47-этажного НКЦ стартовало в 2019 году на территории Центра Хруничева. В небоскреб высотой 288 метров должны переехать несколько ведущих организаций Роскосмоса.