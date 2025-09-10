Швейцария подтвердила поставку истребителей F-35A ВВС страны с 2027 года

ЦАМТО, 9 сентября. Представитель швейцарского Агентства по оборонным закупкам Armasuisse подтвердил агентству Keystone-ATS, что поставки истребителей F-35A ВВС страны будут выполнены в соответствии с графиком и начнутся в середине 2027 года.

Первый самолет будет произведен на заводе Lockheed Martin в Форт-Уэрте (США), а вторая сборочная линия в Камери (Италия) начнет поставки в середине 2028 года.

При этом швейцарские F-35A будут выполнены в новейшей конфигурации "Блок.4". В этом Швейцарию заверило американская сторона в связи с высказанными опасениями по поводу проблемной программы модернизации Technology Refresh 3 (TR-3), которая отстает от графика на три года (по данным Счетной палаты США (GAO), задержки с TR-3 вынудили Пентагон принять 174 предварительно поставленных F-35 в небоеспособной конфигурации).

Отрицательное отношение в политических кругах Швейцарии к проекту закупки самолетов F-35A усилилось после того, как президент США Дональд Трамп 1 августа 2025 года ввел 39-процентную пошлину на швейцарский импорт. Законодатели левого толка предупредили, что эта мера может привести к дополнительным расходам по программе. В то же время, сторонники проекта утверждают, что отмена контакта на F-35A нанесет ущерб торговым отношениям между Швейцарией и США и задержит давно назревшую модернизацию ВВС Швейцарии.

Справка ЦАМТО:

Федеральное Министерство обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии 19 сентября 2022 года сообщило, что национальный директор по вооружениям Мартин Зондереггер и руководитель программы закупки F-35A Дарко Савич подписали контракт на поставку 36 самолетов F-35A "Лайтнинг-2". Власти США подписали соглашение о закупке ранее.

Общая стоимость заказа составляет 6,035 млрд. швейцарских франков – это максимальная сумма, одобренная в ходе проведения референдума в Швейцарии. Как планируется, поставка истребителей будет выполнена в период с 2027 по 2030 гг. Самолеты должны заменить устаревшие F/A-18C/D "Хорнет" и F-5E/F "Тайгер-2".

Помимо самолетов, стоимость закупки включает специальное оборудование, оружие и боеприпасы, логистический пакет, системы планирования операций, системы обучения и начальную подготовку личного состава. Кроме того, включены расходы на интеграцию истребителей в систему командования и боевого управления, сопутствующие услуги, риски, инфляцию, а также НДС.

Швейцария закупает самолеты по программе "Иностранные военные продажи" (FMS) у правительства США, которое само заключит контракты с компанией-производителем Lockheed Martin.

Кроме того, Швейцария и США согласовали и подписали отдельную декларацию, в которой установлено, что стоимость закупки является фиксированной.

Глава программы Air2030 Питер Винтер и руководитель программы F-35 Дарко Савич также подписали компенсационное соглашение с корпорацией Lockheed Martin, которое создает основу для заключения американским производителем офсетных соглашений с предприятиями швейцарской промышленности. Таким образом, швейцарские компании должны получить заказы на сумму около 2,9 млрд. швейцарских франков.

Решение о закупке F-35A было основано на всесторонней технической оценке предложений четырех кандидатов, включая Германию ("Тайфун" компании Airbus), Францию ("Рафаль" компании Dassault Aviation) и США (F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing и F-35A "Лайтнинг-2" Lockheed-Martin). На момент подачи заявок в феврале 2021 года затраты на закупку были оценены в 5,068 млрд. швейцарских франков, что существенно ниже выделенного бюджета в 6 млрд. швейцарских франков.