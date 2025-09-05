Войти
Lenta.ru

Названо преимущество Т-90М перед Т-80

241
0
0
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС.

Командир Ваганов: Танк Т-90М превосходит Т-80 по обзорности

Модернизированный российский танк Т-90М превосходит машины семейства Т-80 по обзорности. Преимущество модернизированного танка перед «восьмидесяткой» назвал командир танкового взвода группировки войск «Центр» лейтенант Артем Ваганов в беседе с «Известиями».

«В этой машине осведомленность командира в разы лучше, чем у других танков. У командира теперь круговой обзор, камеры позволяют вести наблюдение по четырем направлениям, триплексов больше, чем у Т-80, и они расположены по кругу», — сказал он.

Кроме того, командир Т-90М получил дублирующий пульт для управления орудием. Он позволяет контролировать работу наводчика, блокировать или самому производить выстрелы. По словам лейтенанта Ваганова, это дает ему возможность при необходимости подстраховать наводчика, взяв управление огнем на себя.

В июне глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Т-90М превосходит западные машины, которые поставляют Киеву, по защищенности, поскольку он получил всеракурсную динамическую защиту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-80
Т-90 "Владимир"
Персоны
Чемезов Сергей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 01:43
Комментарий к "В России восхитились созданной с учетом опыта СВО китайской «Арматой»"
  • 05.09 01:11
  • 0
Комментарий к "Генерал США пригрозил России, Китаю и КНДР «выламыванием дверей»"
  • 05.09 00:14
  • 0
Комментарий к "Эксперт Степанов: показанная в КНР МБР "Восточный ветер" стала маркером перемен"
  • 04.09 22:13
  • 0
Комментарий к "Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)"
  • 04.09 20:29
  • 0
Комментарий к "Ультранацисты против мира: «Азов»* захватил власть на Украине"
  • 04.09 20:14
  • 167
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 20:05
  • 10384
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 15:46
  • 16
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет