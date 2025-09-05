В зоне видео: обновленные Т-90М получили камеры кругового обзора

Танкисты группировки войск «Центр» уже осваивают новые боевые машины в зоне СВО

Видеокамеры с круговым обзором, улучшенная активная защита и командирский пульт управления орудием — главные доработки в обновленных танках Т-90М. Новая видеотехника позволяет командирам танков лучше контролировать ситуацию на поле боя, а пульт управления — вести огонь со своего места, что значительно повышает эффективность боевых машин. Корреспондент «Известий» увидел, как танкисты группировки войск «Центр» осваивают новые машины.

Пульт управления огнем

Сейчас танковые экипажи группировки войск «Центр» осваивают технику на одном из полигонов в зоне проведения спецоперации. По свежей краске видно, что Т-90 поступили прямо с завода. Танкисты рассказывают, что новые машины каждый год получают доработки, соответствующие изменениям тактики боя в зоне проведения спецоперации.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

С модернизированным Т-90М нас знакомит командир танкового взвода лейтенант Артем Ваганов.

— В этой машине осведомленность командира в разы лучше, чем у других танков, — рассказывает он. — У командира теперь круговой обзор, камеры позволяют вести наблюдение по четырем направлениям, триплексов больше, чем у Т-80, и они расположены по кругу.

У командира танка есть дублирующий пульт, который позволяет управлять орудием. Он может со своего прицела контролировать работу наводчика и блокировать выстрел или, наоборот, тут же сделать выстрел.

Артем объясняет, что расширенные возможности управления дают ему возможность лучше контролировать действия наводчика и при необходимости подстраховать его, взяв управление в бою на себя. На танках так раньше не делали.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Другие сильные стороны танка называет наводчик Максим Манойлов.

— Новые Т-90М сильно отличаются от Т-80, — говорит боец. — У него есть тепловой прицел, у которого хорошо работает захват цели. Также у танка точнее работает дальномер.

Основной тактикой применения танков уже третий год остается стрельба с закрытых огневых позиций на большие дальности.

Но выезды для работы прямой наводкой или штурм тоже случаются, и каждый экипаж должен быть к ним готов. Поэтому на занятиях отрабатывают работу отдельных машин или пар как с места, так и в движении.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Перед выездом на огневые позиции Артем Ваганов обтягивает ремни и проверяет цепи креплений блоков активной брони.

— Когда мы получали раньше Т-90, то динамической защитой в мягких мешках были оборудованы борта танка, — вспоминает Артем Ваганов. — Но они там проявили себя не очень хорошо, и их заменили на металлические. Мягкие блоки перенесли на башню, увеличив общую защиту машины.

Он объясняет, что в первых версиях танков периода СВО башню защищали несколькими слоями решеток-ножей и металлической сети, а сверху ставили блоки динамической защиты. Это обеспечивало надежную защиту с учетом применения врагом противотанковых ракетных комплексов третьего поколения — таких как Javelin, которые имеют режим атаки сверху. Но дроны-камикадзе такие конструкции смогли обходить, поэтому у новых Т-90 защита сверху стала в разы больше по площади.

Видно, что она сделана из более легкой сети, но прикрывает танк от БПЛА не только сверху, но и сбоку.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Остальные же уязвимые для дронов участки сразу при поступлении танков в войска прикрывают армированной транспортерной лентой — это отличительный признак «донецкого тюнинга» бронетехники.

Из лент шахтных установок для транспортировки угля на поверхность в начале СВО делали противокумулятивные экраны для устаревших бронированных машин. В период распространения БПЛА и увеличившийся угрозы с воздуха эта практика распространилась по всей армии.

Но одной технической защиты недостаточно — стрелки с автоматами и ружьями охраняют огневые позиции, сопровождают группы подвоза на багги и мотоциклах, ведут разведку дорог перед танками и на марше. Они проходят специальное обучение по борьбе с дронами с помощью оборудования для стендовой стрельбы.

Отдельно на полигоне готовят мотоциклистов. Они нужны для поддержки танков.

— Там, где багги не могут пройти, работаем на мотоциклах, — рассказывает врио начальника штаба танкового батальона капитан Владислав Коренченков. — Мы приваривали на раму мотоцикла два тубуса, чтобы в них складывать выстрелы для танка, так подвозили боекомплект. Для этого необходимы обученные мотоциклисты. И мы на наших полигонах сделали специальный мотодром с трамплинами, препятствиями, змейками.

Танки в деле

На танковом полигоне пара машин отрабатывает огневой налет на опорный пункт врага. Более опытный экипаж ведет огонь, с ходу объезжая цель по широкой дуге, а вторая машина работает из-за посадки с места. После этого оба танка выполняют маневр разворота и уходят, прикрывшись дымовой завесой.

Ходовые характеристики Т-90, ведущего свою родословную от Т-72, как и других танков с дизельными двигателями, несколько ниже, чем у газотурбинных Т-80.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Особенно когда речь о скорости заднего хода, поэтому уход с огневой позиции Т-90 выполняется несколько иначе. Аналогичное упражнение выполняют одиночные машины.

Хорошо видно, как кучно ложатся снаряды. Новые стволы и новые системы управления огнем позволяют стрелять точнее и тратить меньше времени на прицеливание.

Багги в помощь

После занятий находится время поговорить и познакомиться с танкистами поближе. Лейтенант Артем Ваганов начал свой боевой путь в 2022 году по мобилизации. Был наводчиком и уже в войсках получил свое первое офицерское звание и командную должность.

Наводчику танка Максиму Манойлову 21 год. Молодой человек заключил контракт сразу по окончании срочной службы и уже больше года находится на покровском направлении.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Он еще не участвовал в боевых выездах как танкист, но уже был на передовой.

— На багги подвозил боекомплект, — говорит он. — В основном по дороге Карловка – Селидово. На нас был большой налет FPV-дронов, а мы петляли на машине и отстреливались. Я был стрелком в кузове, на подъезде к Селидово по холму ударил дрон. Мы были в готовности, взвели автоматы и начали отрабатывать.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В автомате заряжания танка, который называют «вертушка», находится около 20 готовых выстрелов. Максим рассказывает, что разные модели джипов и багги за один раз везут вперед около шести, чтобы не перегрузить подвеску, и так ему приходилось проделывать до четырех рейсов в день.

Речь идет о последних километрах до позиций замаскированных танков, куда не могут проехать грузовики из взвода подвоза. Ездили вместе с командиром взвода, который после этого и взял Максима к себе в экипаж. Он же и обучал работе наводчика, поскольку сам начинал с этой должности.

Дмитрий Астрахань