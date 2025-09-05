Увеличенные дальность, грузоподъемность и масштабы производства: как истребитель-бомбардировщик Су-34 стал опорой российских ВВС (Military Watch Magazine, США)

MWM: модернизированный Су-34 стал мощнейшим оружием 21 века в воздушном бою

ВС России получили модернизированный вариант истребителя Су-34 с увеличенной дальностью и боезапасом, пишет Military Watch Magazine. Самолет оснащен новейшими электронными системами 5-го поколения и способен нести планирующие авиабомбы и баллистические ракеты. Он стал основной силой в российской боевой авиации.

С момента распада Советского Союза Вооруженные силы России закупили истребителей-бомбардировщиков Су-34 больше, чем любых других тактических боевых самолетов. Первый из них поступил на вооружение в 2014 году, спустя несколько месяцев после принятия на вооружение истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-35. Последний увенчал глубокую модернизацию ведущего советского истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27 (по классификации НАТО: Flanker или "Фланкёр") для аналогичных задач, которая растянулась более чем на три десятилетия. Су-34 — еще одна модификация Су-27 — разрабатывался в первую очередь не для воздушного боя, а для поражения наземных целей. После распада СССР Вооруженные силы России списали основную часть своих истребителей-бомбардировщиков — в том числе все МиГ-27 и Су-17, долгое время составлявшие костяк ее флота, — и существенно сократили парк более тяжёлых двухмоторных Су-24М, выведя при этом из эксплуатации устаревшие базовые модификации Су-24. Предполагалось, что Су-34 заменит все эти классы, став единственным в России специализированным истребителем-бомбардировщиком.

Помимо этой роли прямого преемника Су-24М, Су-34 также предполагался на замену основного российского штурмовика Су-25 (аналога американского А-10), а в перспективе и значительно более крупного бомбардировщика Ту-22М3. При этом он должен был обладать мощными возможностями воздушного боя, частично унаследованными от Су-27, а во многих отношениях значительно превосходящими оригинальный советский истребитель завоевания превосходства в воздухе, хотя летные характеристики, необходимые для такого боя, не были приоритетом его конструкции. Таким образом, Су-34 станет, пожалуй, важнейшим классом истребителей, разработанным Москвой после распада СССР, и соперничать в этом отношении с ним сможет лишь единственный российский истребитель пятого поколения — Су-57. Однако если в настоящее время ВКС России, по разным оценкам, располагают лишь менее чем четырьмя десятками Су-57, то производство Су-34 с начала 2022 года увеличилось более чем вдвое. При этом темпы поставок достигли примерно 30 самолетов в год, а авиапарк в настоящее время оценивается более чем в 200 самолетов.

Су-34 примерно на 50% тяжелее исходного Су-27, который и без того был самым тяжелым истребителем на вооружении России, превосходя по этому параметру все аналоги в составе ВВС стран НАТО. Увеличенные габариты в сочетании с внедрением более экономичных двигателей АЛ-31ФМ2 и расширенным использованием композитных материалов для повышения эффективности конструкции обеспечивают значительно возросшую дальность полета, которая в настоящее время оценивается как самая большая в мире среди истребителей всех классов. Высокая грузоподъемность самолета позволяет нести не только большое количество бомб и ракет, но и особо крупногабаритные боеприпасы, включая баллистические ракеты Х-47М2 и планирующие авиабомбы ФАБ-3000, которые прошли успешные боевые испытания на украинском театре военных действий. Хотя предполагалось, что в качестве основного вооружения самолет будет использовать ракеты Х-65СЭ и Х-СД с дальностью полета до 600 километров, необходимость обеспечить высокую огневую мощь при низких затратах привела к применению целого ряда планирующих авиабомб на украинском театре военных действий с поистине разрушительным эффектом. Возможности высокоточного наведения многих типов планирующих авиабомб позволяют использовать их для непосредственной авиационной поддержки передовых подразделений.

В мае 2020 года Министерство обороны России разместило свой первый заказ на новую модификацию Су-34. По словам генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, усовершенствованный Су-34М по боевой мощности вдвое превосходит исходную модель. Новый вариант не только мощнее в ударной функции, но и обладает улучшенными возможностями воздушного боя. Его возможности ситуационной осведомленности и разведки расширились благодаря внедрению специализированного интерфейса для трех различных типов датчиков (УКР-РТ для ведения радиотехнической разведки, УКР-ОЭ — для оптико-электронной и УКР-РЛ — для радиолокационной). В июле 2025 года было объявлено, что три варианта универсального подвесного разведывательного комплекса "Сыч" позволяют самолету выполнять гораздо более широкий спектр задач и собирать разведданные информацию в режиме реального времени, сохраняя при этом боеготовность для ударных операций. Учитывая, что в 2014 году, когда Су-34 впервые заступил на дежурство, на вооружении находилось более 130 разведывательных самолетов Су-24МР, новое оборудование позволит им более эффективно заменить не только их, но и, возможно, и более широкий спектр разведывательных самолетов в составе ВКС России.

Су-34 лидирует по объемам закупок для Вооруженных сил России с момента распада СССР. Производство резко возросло как для восполнения потерь, так и для ускоренного расширения парка на фоне обострения напряженности с НАТО. Ожидается, что истребители прослужат дольше других самолетов четвертого поколения и будут закупаться вплоть до конца 2030-х годов наряду с новым Су-57, и, вероятно, будут вберут в свою конструкцию все больше общих узлов и технологий для повышения возможностей. Возможность внедрения на Су-34 двигателя следующего поколения АЛ-51Ф, разработанного для нового Су-57М1, уже поднималась. Это позволит еще больше увеличить разрыв по дальности полета и грузоподъемности между Су-34 и истребителями других классов, одновременно снизив потребности в техническом обслуживании и увеличив мощность бортовых систем. Поскольку Россия, единственная во всем мире, продолжает выпускать специализированные ударные истребители вместо того, чтобы сосредоточиться на менее специализированной и более сбалансированной технике, Су-34 выделяется среди других боевых самолетов 21-го века своими конструкторскими приоритетами. Его возможности и численность делают его ближайшим конкурентом МиГ-31 за звание самого незаменимого боевого самолета во всей российской авиации, а по совокупному значению в составе флота он уже значительно превзошел Су-27, Су-30 и Су-35.