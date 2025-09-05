Войти
Lenta.ru

Названа причина загадочных происшествий на спутниках

257
0
0
Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters
Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters.

ASR: Спутники могли выходить из строя, накапливая и сбрасывая энергию в космосе

Специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) выяснили, по каким причинам спутники могут выходить из строя и как электричество появляется в космосе. Исследование было опубликовано в журнале Advances in Space Research (ASR).

Ученые напомнили об Anik E1 и E2 — канадских телевизионных спутниках, которые синхронно вышли из строя в 1994 году после мощной солнечной бури. В рамках эксперимента специалисты выяснили, что есть связь между электрическим разрядом космического аппарата и пиками потока электронов в космосе. Также они зафиксировали сотни случаев возникновения скачков электрического напряжений на спутниках после их накопления.

Для исследования ученые разместили на корпусе спутников STP-Sat6 Минобороны США датчики. За год они выявили 272 случая появления высокоэнергетических электрических разрядов, которые возникали через 24-45 минут после периодов высокой пиковой электронной активности в космосе. В результате им удалось разобраться в природе загадочных происшествий со спутниками.

Авторы научной работы объяснили, что космические аппараты подвергаются бомбардировке заряженными частицами, что со временем ухудшает их работу или вызывает внезапные сбои. Они заметили, что количество электрических зарядов на космическом аппарате напрямую коррелирует с количеством электронов в его окружающей среде в космосе. «Мы наблюдали, как по мере увеличения электронной активности космический аппарат начинает накапливать заряд. Это продолжается до тех пор, пока не наступает переломный момент и не происходит всплеск энергии», — заявил соавтор исследования Амитабх Наг.

В конце лета корпорация SpaceX показала процесс выгрузки и развертывания спутников Starlink в ходе десятого тестового полета Starship.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 01:43
Комментарий к "В России восхитились созданной с учетом опыта СВО китайской «Арматой»"
  • 05.09 01:11
  • 0
Комментарий к "Генерал США пригрозил России, Китаю и КНДР «выламыванием дверей»"
  • 05.09 00:14
  • 0
Комментарий к "Эксперт Степанов: показанная в КНР МБР "Восточный ветер" стала маркером перемен"
  • 04.09 22:13
  • 0
Комментарий к "Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)"
  • 04.09 20:29
  • 0
Комментарий к "Ультранацисты против мира: «Азов»* захватил власть на Украине"
  • 04.09 20:14
  • 167
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 20:05
  • 10384
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 15:46
  • 16
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет