Сброс спутников Starlink с крупнейшей ракеты попал на видео

Кадр: @Starlink
Кадр: @Starlink.

SpaceX показала на видео выгрузку макетов спутников Starlink с ракеты Starship

Корпорация SpaceX показала процесс выгрузки и развертывания спутников Starlink в ходе десятого тестового полета Starship. Ролик опубликован на странице компании в соцсети X.

Запуск многоразовой транспортной системы Starship состоялся в ночь на 27 августа. В его рамках инженеры компании провели несколько испытаний корабля — в том числе сброс макетов спутников Starlink V3. Процесс выгрузки макетов записали на видео с помощью камер, расположенных внутри ракеты.

По информации SpaceX, через 19 минут 20 секунд после старта ракета вышла на необходимую орбиту и начала сброс спутников. Согласно ролику, модели были сгруппированы в две группы по четыре штуки и выбрасывались в космос попарно. Некоторые спутники во время выгрузки задевали двери отсека, однако после этого успешно оказывались снаружи и раскрывались.

Судя по данным телеметрии, тестовый запуск спутников состоялся на высоте 190 километров и на скорости более 26 тысячи километров в час. Новое поколение Starlink увеличит пропускную способность сети до 60 терабит в секунду.

В ходе тестового запуска сверхтяжелый ускоритель Starship отработал новый маневр, связанный с отключением основных двигателей Raptor и переходом на резервные. В конце ракета сымитировала мягкую посадку в нужной точке Индийского океана.

  В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
SpaceX
