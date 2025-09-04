Войти
В небе над Украиной заметили новую версию российских «Гераней»

Дрон «Герань»
Дрон «Герань».
РВ: В небе над Украиной заметили новую версию российских «Гераней»

В небе над Украиной заметили новейшую версию российских «Гераней». Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ) со ссылкой на украинского специалиста по связи Сергея Бескрестнова.

По данным эксперта, новые дроны оснащены камерами с системой видеоуправления и имеют возможность в онлайн-режиме управляться напрямую из России, а также получили функцию разведки и поражения подвижных целей.

В августе Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что украинская противовоздушная оборона перехватывает от 10 до 25 процентов российских дронов-камикадзе «Герань-2» и «Герань-3».

В июне издание «Военное обозрение» заявило, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3».

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
