Войти
Lenta.ru

Российский «МиС-150» доставит ударные FPV-дроны в глубину фронта ВСУ

689
0
+1
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

«МиС»: Российский БПЛА «МиС-150» доставит ударные FPV-дроны в глубину фронта ВСУ

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «МиС-150» сможет доставлять ударные FPV-дроны в глубину фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) с результирующей дальностью около 20 километров. Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «МиС» сообщает ТАСС.

По словам разработчика, один материнский БПЛА сможет переносить на дальность около 12 километров от двух до трех FPV-дронов с ретранслирующими приборами, которые смогут пролететь еще примерно от 8 до 10 километров.

«В текущих реалиях войны 10-12 километров рабочей дистанции FPV-дрона уже недостаточно, нужно работать намного дальше, чтобы наносить удары в глубине фронта», — уточнили в КБ.

В организации добавили, что в ходе испытаний максимальная грузоподъемность «МиС-150» была повышена с 15 до 20 килограммов. Также в КБ работают над увеличением результирующей дальности применения связки материнского и дочернего дронов до 30 километров.

В июле в «МиС» сообщили агентству, что в России разработали дрон-тяжеловес «МиС-150» для снабжения и сброса боеприпасов с защитой от средств радиоэлектронной борьбы, который стал новым аналогом беспилотника «Баба-яга» ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 13:44
  • 15
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 12:04
  • 10377
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 06:59
  • 157
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)