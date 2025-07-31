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В России создали новый ударный дрон-аналог украинской «Бабы-яги»

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

В РФ разработали аналог «Бабы-яги» ВСУ дрон-тяжеловес «МиС-150» с защитой от РЭБ

В России разработали дрон-тяжеловес «МиС-150» для снабжения и сброса боеприпасов с защитой от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который стал новым аналогом беспилотника «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в конструкторском бюро «МиС», передает ТАСС.

Грузоподъемность российского дрона повысили до 15 килограммов, его дальность будет равна 12 километрам. Также его оборудовали системой «Поводырь», помогающей уводить беспилотники из зоны действия РЭБ.

Официальный представитель компании уточнил, что в отличие от предыдущей версии аппарата «МиС-35», который в основном использовался в гуманитарных целях, «МиС-150» будет выполнять функции ударного дрона, но его также можно применять для доставки гуманитарных грузов.

Ранее сообщалось, что армия России применила «стрелы смерти» в зоне спецоперации (СВО). Они с огромной мощью ударяют по боевой технике противника, полностью уничтожая ее.

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