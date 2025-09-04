Войти
В России восхитились созданной с учетом опыта СВО китайской «Арматой»

Фото: Mark Schiefelbein / AP
Военный эксперт Баранец: Китайский танк ZTZ-201 создан с учетом опыта СВО

Замеченный на недавно прошедшем в Пекине параде китайский танк ZTZ-201, напоминающий российскую машину Т-14 «Армата», создан с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Новым танком в материале KP.RU восхитился военный эксперт Виктор Баранец.

ZTZ-201 автор назвал думающим танком. «Китайцы явно учли наш опыт использования танков в ходе СВО и гордо относят свою машину к четвертому поколению бронетехники такого класса», — говорится в публикации.

Среди плюсов китайского изделия специалист выделил «мощный комплекс активной защиты не только от вражеских снарядов и ракет, но и от ударных беспилотников», а также тринадцать интегрированных в корпус и башню оптических датчиков, дающих находящемуся в отдельной от боекомплекта «капсуле» экипажу полный обзор ситуации на поле боя, в том числе на небе.

Баранец отметил, что китайская сторона взяла «все лучшие навороты в мировом танкостроении», но отказалась от модных тенденций. В частности, оснащенный гибридным двигателем ZTZ-201 оказался легче и маневреннее современных западных боевых машин, а его 105-миллиметровое орудие отличает высокая бронепробиваемость и увеличенный боекомплект.

Ранее западный журнал Military Watch Magazine отмечал, что Китай готовится представить конкурента российского танка Т-14 «Армата» и боевую машину пехоты, созданную на том же шасси.

