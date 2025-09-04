Войти
Китай показал ядерную торпеду «Привет Америке»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters
KP.RU: Китай показал ядерную торпеду с мощностью боеголовки 100 мегатонн

Народно-освободительная армия Китая на параде в Пекине показала беспилотный подводный аппарат AJX-002, который может представлять собой ядерную торпеду — аналог российского «Посейдона». Об этом пишет обозреватель KP.RU Виктор Баранец.

По его оценке, изделие длиной около 20 метров и диаметром примерно 1,5 метра может быть оснащено ядерной боеголовкой мощностью 100 мегатонн. Скорость движения AJX-002 — около 20 километров в час, глубина погружения — около километра, дальность действия — 500 километров.

«Это страшное по своей разрушительной силе изделие уже называют китайским "Посейдоном" из-за большого сходства с российским аппаратом. Правда, среди китайских шутников водится и другая кличка — "Привет Америке"», — говорится в публикации.

Изделие, по оценке автора, способно создавать мощное радиоактивное цунами, разрушающее все на своем пути. «Может образоваться гигантская промоина, которую пекинские остряки уже прозвали "Проливом имени Мао"», — заключает Баранец.

В августе эксперт Юрий Кнутов в беседе с порталом aif.ru напомнил, что российская торпеда «Посейдон» с ядерной энергетической установкой может вызвать цунами, которое способно смыть прибрежные объекты противника.

