Михаил Ненюков покинул пост гендиректора "Северной верфи"

Совет директоров "Северной верфи" принял решение о досрочной смене гендиректора предприятия: Михаил Ненюков, возглавлявший завод с февраля 2024 года, покинул свой пост, а временно исполняющим обязанности главы предприятия назначен Василий Волегов, ранее работавший главным инженером Каменск-Уральского металлургического завода, а затем занявший ту же должность на "Северной верфи".

Напомним, что Михаил Ненюков работал гендиректором петербургской "Северной верфи" с февраля 2024 года: совет директоров назначил его на пять лет вместо Игоря Орлова. Среди последних мест работы Ненюкова – Каменск-Уральский металлургический завод, "Роснано" и "Калашников". В 2009–2013 годах он возглавлял Тверской вагоностроительный завод (в составе "Трансмашхолдинга"), в 2014–2015 годах был управляющим директором ОАО "Полема".

Цех "Северной верфи" Центральный Военно-Морской Портал, Сергей Северин

В конце августа в прессе появилась информация, что Ненюков перейдет на работу в "структуры Минобороны", а пост гендиректора "Северной верфи" займет Игорь Озар, возглавлявший с июля 2020-го по апрель 2025 года ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия".

"Северная верфь", входящая в структуру Объединенной судостроительной корпорации, производит в интересах ВМФ России серию фрегатов проекта 22350. Ранее предприятие построило для флота корветы проекта 20380/20385.

На прошедшем в июне ПМЭФ-2025 Объединенная судостроительная корпорация и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по модернизации "Северной верфи". Ключевые технологические изменения включают внедрение автоматизированных линий резки и сборки, строительство крытых стапелей с климат-контролем и современных окрасочных комплексов.

Общий объем инвестиций ОСК в проект составит не менее 300 млрд рублей.