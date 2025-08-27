СМИ узнали о смене руководства "Северной верфи"

Глава "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Михаил Ненюков досрочно оставит свой пост в ближайшее время. Как сообщили РБК источники в отрасли, топ-менеджер может перейти на работу "в структуры Минобороны", но детали они не уточнили.

По словам собеседников издания, должность Ненюкова может занять экс-гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Озар.

Судостроительный завод Северная верфь nordsy.spb.ru

Ненюков работал гендиректором петербургской "Северной верфи" с февраля 2024 года: совет директоров назначил его на пять лет вместо Игоря Орлова. Среди последних мест работы Ненюкова – Каменск-Уральский металлургический завод, "Роснано" и "Калашников". В 2009–2013 годах он возглавлял Тверской вагоностроительный завод (в составе "Трансмашхолдинга"), в 2014–2015 годах был управляющим директором ОАО "Полема".

Озар возглавлял РКК "Энергия" (ведущий российский разработчик ракетной и космической техники, в том числе ракет-носителей, баллистических ракет и спутников) с июля 2020 года и покинул пост по собственному желанию в апреле этого года. С конца 1990-х работал в компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), с 2011-го был ее гендиректором, а после отставки в начале 2020 года – советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Напомним, что на прошедшем в июне ПМЭФ-2025 Объединенная судостроительная корпорация и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по модернизации "Северной верфи". Ключевые технологические изменения включают внедрение автоматизированных линий резки и сборки, строительство крытых стапелей с климат-контролем и современных окрасочных комплексов.

Общий объем инвестиций ОСК в проект составит не менее 300 млрд рублей.