«Калашников» оценил пригодность нового АК-12 для зачистки городов

«Калашников»: Новый автомат АК-12 готов к зачистке объектов городской застройки

Новый автомат АК-12 готов к всесуточному использованию, в частности, для зачистки объектов городской застройки. С такой оценкой в Telegram выступил концерн «Калашников».

В компании прокомментировали видео Минобороны России, на котором показана тренировка бойцов группировки «Восток» с 5,45-миллиметровыми АК-12 образца 2023 года по зачистке объектов городской застройки.

По данным концерна, эргономичность нового АК-12 в сложных климатических условиях при физической усталости позволяет выполнять повороты, развороты, смещения, перемещения, смену изготовок и другие манипуляции, а установка разнообразных прицелов делает оружие всесуточным.

В августе госкорпорация «Ростех» заметила, что российские автоматы АК-12, которые используют для борьбы с малыми дронами в зоне специальной военной операции, обладают сравнимой с лучшими мировыми аналогами точностью.

В июне концерн сообщил о том, что передал Вооруженным силам России новую партию модернизированных АК-12.