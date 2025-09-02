Войти
Эксперт допустил превращение «Виктора Великого» в носителя БЭКов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости.

Эксперт Дандыкин: Патрульный корабль «Виктор Великий» может стать носителем БЭК

Патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160, который построили для Военно-морского флота России, может стать носителем безэкипажных катеров (БЭК). Превращение корабля в носителя беспилотных платформ допустил военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что новый корабль значительно увеличит боевые возможности Черноморского флота России. «Сообщалось, что наш безэкипажный катер потопил украинский разведчик в устье Дуная. "Виктор Великий" вполне может быть носителем этих БЭКов, у него есть все возможности для этого», — сказал эксперт.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для охраны территориальных вод и патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях. В арсенал «Виктора Великого» входит артиллерийская установка АК-176МА, гранатометы ДП-65 и пулеметы. Также корабли этого проекта могут нести контейнерный комплекс с ракетами «Калибр».

Ранее стало известно, что российский БЭК ударил по среднему разведывательному кораблю «Симферополь» Военно-морских сил Украины. Дандыкин допустил, что после успешного применения БЭК против корабля противника подобные морские дроны могут массово распространиться на всех российских флотах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
АК-176
ДП-65
Проекты
22160
Калибр КР
ЧФ
