Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России

Боевые единицы вошли в состав Балтийского и Черноморского флотов

Новые боевые корабли, вошедшие в четверг в состав ВМФ России, значительно увеличат ударные возможности флота, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Балтийский флот усилил малый ракетный корабль (МРК) «Ставрополь», а состав Черноморского флота пополнили патрульный корабль «Виктор Великий» и МРК «Тайфун». Специалисты отмечают, что малые ракетные корабли — носители «Калибров» при небольших размерах обладают серьезной огневой мощью, а «Виктор Великий» может быть носителем безэкипажных катеров.

Подъем флага

В четверг ВМФ России пополнился тремя новыми боевыми единицами. В состав Балтийского флота вошел малый ракетный корабль (МРК) «Ставрополь», а Черноморский флот принял патрульный корабль «Виктор Великий» и МРК «Тайфун». Передаче кораблей флоту предшествовала успешная программа заводских и государственных испытаний. Торжественный ритуал первого подъема Андреевского флага на «Викторе Великом» и «Ставрополе» прошел в Балтийске, а на «Тайфуне» — в Махачкале.

Фото: Пресс-служба БФ Источник изображения: iz.ru

«Подъем военно-морского флага — не просто ритуал. Это начало новой главы в жизни корабля и его экипажа. Это присяга Родине, символ мужества, долга и готовности защищать Россию при любых обстоятельствах… Поздравляю экипажи с вступлением кораблей в боевой состав Военно-морского флота! Желаю доброй службы, успешно и в кратчайшие сроки подготовиться к выполнению поставленных задач», — заявил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

«Ставрополь» — 12-й корабль проекта 21631 «Буян-М». Четыре его предшественника служат на Балтике, четыре — на Черном море и три — в составе Каспийской флотилии.

МРК проекта «Буян-М» имеют водоизмещение 850 т и при этом большую огневую мощь. Изначально они проектировались для охраны морской экономической зоны, но их функционал был пересмотрен после принятия на вооружение крылатых ракет «Калибр». В октябре 2015 года три МРК проекта 21631 — «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг» — нанесли удар «Калибрами» по объектам террористов в Сирии. Пуски выполняли из акватории Каспийского моря. В 2016-м два других МРК этой серии — «Зеленый Дол» и «Серпухов» — выполнили пуск ракет по террористам в Сирии, находясь в Восточном Средиземноморье.

Фото: ТАСС/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

На борту «Буянов» смонтировано восемь пусковых установок для крылатых ракет типа «Калибр» или противокорабельных «Оникс». Кроме того, они вооружены 100-мм артустановкой А-190. «Калибры» оснащены проникающей фугасной боевой частью массой до 450 кг и имеют дальность около 1,5 тыс. км. Сверхзвуковые «Ониксы» имеют боевую часть массой 300 кг, они могут наносить удары по кораблям и по наземным целям на дистанции до 500 км.

— Мы, моряки, всегда приветствуем пополнение флота. Тем более современными кораблями, вооруженными и ракетами, и средствами ПВО, и средствами противолодочной обороны, — в общем, это универсальные корабли, — рассказал «Известиям» экс-начальник штаба Балтийского флота Александр Бражник. — Находимся мы рядом со странами НАТО, а эта организация специально была создана против нас. Такой корабль значительно усилит возможности Балтийского флота, даст возможность подготовки поколений моряков, офицеров. Это серьезный вклад в укрепление обороноспособности Балтийского флота и в целом нашего государства. Пусть это не такая значительная мощь, как авианосец или тяжелый крейсер. Но тем не менее в современном бою такие корабли очень нужны.

Фото: Пресс-служба БФ Источник изображения: iz.ru

— Идет планомерная замена старого корабельного состава флота на новый, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — У нас на Балтике еще остается несколько малых ракетных кораблей серии «Овод» советской постройки. Со вводом в строй «Ставрополя», который эффективнее на порядки, вероятно, кто-то из них уйдет на металлолом.

Усиление Черноморского флота

«Виктор Великий», названный в честь офицера ВМФ СССР Виктора Ивановича Великого, удостоенного в 1944 году звания Героя Советского Союза, стал пятым в серии патрульных кораблей типа «Василий Быков». Все ее представители входят в состав Черноморского флота. Это новые корабли в российском ВМФ, они поступают на флот с 2018 года.

Патрульные корабли проекта 22160 имеют водоизмещение 1,5 тыс. т и развивают скорость до 25 узлов. Они могут находиться в автономном плавании до 60 суток. На них установлены автоматическая 76-миллиметровая пушка, два гранатомета ДП-65 и два крупнокалиберных пулемета «Корд». Корабли оснащены современной гидроакустической станцией и противодиверсионным оборудованием. Особенность кораблей типа «Василий Быков» в том, что они спроектированы по модульной схеме. Это позволяет установить на них вооружение или оборудование под конкретную задачу. Всё необходимое монтируется в 40-футовых контейнерах, которые устанавливают на корабль.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

МРК «Тайфун» проекта 22800 «Каракурт» — это небольшой корабль водоизмещением 870 т, построенный с применением стелс-технологий. «Каракурты» несут на борту стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр» или «Оникс», а также 76,2-миллиметровую артиллерийскую установку АК-176МА. Начиная с третьего корабля серии — «Одинцово» — их противовоздушные возможности усилены установкой морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М». На борту «Каракуртов» могут базироваться беспилотники «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. Их можно использовать в качестве разведчиков или наводчиков. В боевой обстановке экипаж корабля для оценки окружающей обстановки может поднять в небо беспилотники, а не включать радары, сигнал которых могут засечь РЛС противника.

— «Виктор Великий» и «Тайфун» значительно увеличат боевые возможности Черноморского флота, — рассказал «Известиям» военный эксперт капитан 1-го ранга Василий Дандыкин. — Сегодня сообщалось, что наш безэкипажный катер потопил украинский разведчик в устье Дуная. «Виктор Великий» вполне может быть носителем этих бэков, у него есть все возможности для этого. А «Каракурты» — носители крылатых ракет «Калибр», которые хорошо себя в этом качестве зарекомендовали. «Тайфун» усилит ударную группировку Черноморского флота.

Эксперт отметил, что «Каракурты» могут перемещаться по внутренним водным путям между Каспийским и Черным морями.

— МРК «Тайфун» может держать под прицелом большую территорию, — отметил он. — Дальность действия «Калибров» — 1,5 тыс. км. «Калибры» можно разместить и на патрульном корабле «Виктор Великий». Оба этих корабля при относительно небольших размерах обладают внушительной огневой мощью.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Когда снова откроются черноморские проливы, эти корабли будут ходить в Средиземном море, — пояснил Дмитрий Болтенков. — «Виктор Великий» может заходить и на более дальние рубежи. Он для того и создавался, чтобы тяжелые корабли не надо было гонять в Африку бороться с пиратами.

Ранее «Известия» сообщали, что малые ракетные корабли смогут базироваться в Ладожском озере и при необходимости проводить оттуда ракетные пуски. В прошлом году Минобороны провело работу по изучению возможностей базирования и выполнения боевых задач малыми ракетными кораблями в этой акватории. В результате озеро признано пригодным для действий МРК проекта 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М».

Исследовательская работа заняла несколько месяцев. Была изучена гидрографическая информация, проанализированы возможные угрозы для малых ракетных кораблей со стороны вероятного противника. Важнейшим этапом стал поход двух малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» из состава Балтийского флота. МРК проверили маршруты и совершили маневры. Результаты испытаний были признаны успешными. В итоге теперь «Буяны» и «Каракурты» при необходимости могут перебазироваться из Балтийского моря в Ладожское озеро по рекам и выполнить пуски ракет.

Роман Крецул