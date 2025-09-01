Предполагаемая закупка Данией американских зенитных ракетных систем Patriot

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 29 августа 2025 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Дании по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) зенитных ракетных систем Patriot c новой американской интегрированной системой боевого управления ПВО и ПРО Integrated Air and Missile Defense (IAMD) Battle Command System (IBCS). Продажа одобрена Государственным департаментом США. Оценочная стоимость поставки, включая оборудование, зенитные управляемые ракеты, вспомогательное и учебное оборудование и имущество, запасные системы и части, подготовку личного состава и техническую поддержку, составляет 8,5 млрд долл.

Пусковая установка М903А2 зенитной ракетной системы Patriot PAC-3 армии США (с) армия США

Согласно уведомлению, в предполагаемую поставку Дании должны войти два комплекта (батареи) ЗРС Patriot PAC-3, включая шесть пусковых установок М903А2, две многофункциональные РЛС AN/MPQ-65, два батарейных командных пункта AN/MSQ-132 Engagement Control Station (ECS), два электрогенератора EPP III, 20 зенитных управляемых ракет РАС-3 MSE, 36 зенитных управляемых ракет MIM-104E GEM-T, а также два комплекта интегрированной системы боевого управления ПВО и ПРО IBCS. Генеральными подрядчиками поставки выступят корпорации RTX (Raytheon), Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Следует отметить, что заявленная предполагаемая стоимость поставки в 8,5 млрд долл выглядит несусветно высокой (завышенной минимум втрое) для указанного комплекта имущества, даже с учетом двух комплектов системы IBCS. Однако фактическая стоимость соглашений по линии FMS всегда гораздо ниже заявляемой в первоначальных уведомлениях DSCA (и об этом прямо говорится в уведомлении).

Закупка Данией ЗРС Patriot должна стать завершающей частью программы срочного воссоздания наземного компонента системы ПВО Дании, утвержденной датским правительством и основными политическими партиями в апреле 2024 года под впечатлением войны на Украине. Наземный компонент системы ПВО Дании были ликвидирован в 2004 году со снятием с вооружения ЗРК I-HAWK. На реализацию программы закупки ЗРК теперь запланировано выделить от 19 до 25 млрд датских крон (от 3 до 3,93 млрд долл) из созданного правительством Дании в феврале 2025 года Фонда ускорения [закупок для обороны] (Accelerationsfond). В рамках программы предполагается приобрести для ВВС Дании один ЗРС большой дальности (с самого начала наиболее вероятным вариантом считается американская ЗРС Patriot, теперь в уведомлении DSCA говорится о двух батареях) и два ЗРК малой дальности (заказаны комплексы MBDA VL MICA) для "стационарной" обороны, а также один ЗРК малой дальности для придания в случае необходимости 1-й датской бригаде сухопутных войск при ее развертывании за рубежом по обязательствам НАТО (заказан комплекс IRIS-T SLM германской компании Diehl Defence).

В качестве временного решения до получения ЗРК большой дальности, Дания в июле 2025 года подписала соглашение об аренде одного ЗРК малой и средней дальности NASAMS из наличия вооруженных сил Норвегии. В мирное время все приобретаемые Данией комплексы ПВО будут дислоцироваться на авиабазах Скалструп и Скридструп.

В случае заключения соглашения в комплектации, заявленной в уведомлении DSCA, Дания, видимо станет вторым иностранным заказчиком интегрированной системы IBCS, созданной Northrop Grumman в интересах армии США и поступившей в серийное производство в 2023 году. Первый серийный комплект IBCS был передан американской армии в декабре 2023 года. Первым иностранным заказчиком IBCS стала Польша, подписавшая в феврале 2024 года соглашение по линии FMS на приобретение комплектов этой системы общей стоимостью 2,53 млрд долл.

Следует отметить, что многие российские и украинские ресурсы почему-то решили, что ЗРС Patriot по данному уведомлению закупаются Данией для последующей передачи Украине, хотя из текста уведомления этого никак не следует, и в уведомлении прямо говорится об интеграции планируемого к поставке имущества в датские вооруженные силы.