Дания приобретает зенитные ракетные комплексы VL MICA и IRIS-T SLM

Датское оборонное закупочное ведомство Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) 24 июля 2025 года подписало контракт с французским отделением европейского объединения MBDA (MBDA France) на приобретение для военно-воздушных сил Дании двух наземных зенитных ракетных комплексов малой дальности VL MICA. Закупка нераскрываемой стоимости производится в счет средств созданного правительством Дании в феврале 2025 года Фонда ускорения [закупок для обороны] (Accelerationsfond), в который в 2025-2026 годах вне планового военного бюджета выделено 50 млрд датских крон (7,87 млрд долл).

Элементы наземного зенитного ракетного комплекса малой дальности MBDA France VL MICA в исполнении для вооруженных сил Франции (с) MBDA / FMI

Оба комплекса VL MICA должны быть поставлены ВВС Дании уже летом 2026 года и введены в строй к концу 2026 года. Именно оперативность поставки и стала главной причиной выбора Данией VL MICA. Хотя Дания станет седьмым известным эксплуатантом наземного комплекса VL MICA, однако портфель новых заказов на данный комплекс на настоящий момент до получения датского контракта у MBDA France отсутствовал, за исключением планируемой закупки вооруженными силами Францией 10 дополнительных комплексов к 2035 году, но контрактация первых из них должна быть осуществлена только в 2025 году. Действующие заказы на зенитные ракеты MICA для корабельных комплексов также невелики. Это отличает VL MICA от очереди заказчиков на схожие комплексы NASAMS и IRIS-T SLM. Дальность стрельбы ЗРК VL MICA составляет до 20 км.

Закупка Данией ЗРК VL MICA является частью программы срочного воссоздания наземного компонента системы ПВО Дании, утвержденной датским правительством и основными политическими партиями в апреле 2024 года под впечатлением войны на Украине. Наземный компонент системы ПВО Дании были ликвидирован в 2004 году со снятием с вооружения ЗРК I-HAWK. На реализацию программы закупки ЗРК теперь запланировано выделить от 19 до 25 млрд датских крон (от 3 до 3,93 млрд долл) из Фонда ускорения. В рамках программы предполагается приобрести для ВВС Дании один ЗРК большой дальности (тип пока не выбран, но наиболее вероятным вариантом считается американская ЗРС Patriot) и два ЗРК малой дальности (теперь заказаны VL MICA) для "стационарной" обороны, а также один ЗРК малой дальности для придания в случае необходимости 1-й датской бригаде сухопутных войск при ее развертывании за рубежом по обязательствам НАТО. В качестве последнего комплекса выбран популярный ЗРК IRIS-T SLM германской компании Diehl Defence GmbH & Co. KG. Его закупка Данией должна быть произведена в соответствии с европейской инициативой Sky Shield Initiative по созданию объединенной системы ПВО. Подписание контракта на закупку одного комплекта IRIS-T SLM ожидается "до конца лета", с поставкой Дании к концу 2026 года и вводом в строй весной 2027 года.

В качестве временного решения до приобретения ЗРК большой дальности, Дания в июле 2025 года подписала соглашение об аренде одного ЗРК малой и средней дальности NASAMS из наличия вооруженных сил Норвегии. Ожидается, что комплекс будет получен Данией к концу 2025 года. В мирное время все приобретаемые Данией комплексы будут дислоцироваться на авиабазах Скалструп и Скридструп.