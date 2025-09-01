Потоплен украинский разведывательный корабль "Симферополь"

Как сообщило 28 августа 2025 года Министерство обороны Российской Федерации, "с применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю "Симферополь" ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул".

Средний разведывательный корабль ВМС Украины А 505 "Симферополь", снимок 20.08.2021. По заявлению Министерство обороны Российской Федерации, корабль был потоплен российским быстроходным безэкипажным катером в устье реки Дунай 28.08.2025 (с) Raj Valley

Украинские источники подтверждают потопление среднего разведывательного корабля "Симферополь" ВМС Украины и потери в его экипаже. Пресс-секретарь ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил одесскому веб-ресурсу "Думьска", что "Об информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены".

Согласно данным самого ресурса "Думьска", "инцидент произошел после полуночи [28 августа]. Средний разведывательный корабль "Симферополь" находился на реке Дунай, когда его поразил российский морской безэкипажный катер. В результате взрыва образовалась пробоина, и СРЗК опрокинулся на борт. Часть членов команды считается пропавшими без вести".

По мнению ряда источников, удар по "Симферополю" был нанесен недавно созданным подразделением морских безэкипажных систем Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" Министерства обороны Российской Федерации. Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" был сформирован в августе 2024 года по указанию Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова.

Напомним, что средний разведывательный корабль (СРЗК) А 505 "Симферополь" был построен для ВМС Украины по проекту "Лагуна" на Киевском судостроительном заводе ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (бывший "Ленинская Кузница") на основе недостроенного корпуса среднего рыболовного морозильного траулера (СРТМ) проекта 502ЭМ. Фактическая достройка корабля как разведывательного велась с 2017 года, корабль был спущен на воду в Киеве 23 апреля 2019 года.

29 мая 2019 года на строящемся корабле в Киеве произошел пожар. В октябре 2019 года был переведен по Днепру в Херсон и далее в Одессу, куда прибыл 21 октября и был поставлен к стенке судоремонтного завода ОСП "Судоверфь "Украина" в Одессом морском торговом порту для достройки и дооборудования. Первый выход в море на заводские ходовые испытания "Симферополь" совершил 30 января 2020 года, название кораблю было официально присвоено в декабре 2020 года. Фактически до начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года испытания и доработки корабля завершены не были и в состав ВМС Украины он был включен уже только после начала боевых действий.

6 декабря 2024 года в порту Одессы "Симферополь" попал под удар ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", но сумел дать ход и отойти от причала, в который попала ракета, в последний момент. По данным ресурса "Думьска", в результате этого инцидента погибли и были ранены несколько членов экипажа, но сам корабль получил лишь небольшие повреждения и остался в строю.

Длина корабля "Симферополь" 54,8 метров, ширина 9,8 метра, водоизмещение 1220 тонн. Максимальная скорость хода траулера проекта 502ЭМ составляла 11,6 узлов, дальность плавания 7200 миль, автономность 28 суток. Первоначально "Симферополь" не имел вооружения, но в июле 2023 года на корабле была установлена 30-мм шестиствольная артиллерийская установка АК-306.

Сообщалось, что основой комплекса разведывательного оборудования СЗРК изначально являлась станция радиотехнической разведки "Мельхиор" производства ГП НИИ "Квант-Радиолокация" (Киев). Также среди оборудования корабля были импортированные Украиной в мае 2019 года широкополосные пеленгаторные антенны компании Rohde & Schwarz.

В советские времена киевский завод "Ленинская Кузница" вел массовую постройку 1200-тонных 54-метровых средних рыболовных морозильных траулеров (СРТМ) проекта 502ЭМ (типа "Василий Яковенко") - развития массового типа СРТМ проекта 502 (типа "Маяк") постройки 1960-х годов. С 1968 по 1995 годы в Киеве было построено 40 траулеров проекта 502Э (типа "Железный поток"), 340 траулеров проекта 502ЭМ (с 1971 года) и 16 рыболовно-поисковых судов проекта 05027 (типа "Исследователь Балтики") на их корпусах, еще несколько траулеров проекта 502ЭМ было поштучно достроено в последующем - пять с 1996 по 2000 годы, и два достроено в 2008 и 2009 годах - таким образом, траулеров проекта 502ЭМ было построено суммарно 347 единиц (заводские номера с 1350 по 1696), в том числе 19 на экспорт за пределы СССР. Еще пять корпусов траулеров проекта 502ЭМ, начатых строительством еще в 1990-е годы (заводские номера с 1697 по 1701), оставались на киевском заводе недостроенными, один из них был достроен в качестве СЗРК "Симферополь".