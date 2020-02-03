Начаты заводские ходовые испытания украинского разведывательного корабля

Как сообщили военно-морские силы Украины, 30 января 2020 года от стенки судоремонтного завода ОСП "Судоверфь "Украина" в Одессе в море на заводские ходовые испытания впервые вышел построенный для ВМС Украины средний разведывательный корабль, достроенный на корпусе среднего рыболовного морозильного траулера проекта 502ЭМ (шифр проекта переоборудования "Лагуна", название кораблю пока что не присвоено). Испытания проходили в Одесском заливе.

Достроенный для ВМС Украины средний разведывательный корабль (шифр проекта "Лагуна", название кораблю пока что не присвоено) на корпусе среднего рыболовного морозильного траулера проекта 502ЭМ у стенки судоремонтного завода ОСП "Судоверфь "Украина" в Одессе перед выходом на заводские ходовые испытания, 30.01.2020 (с) ВМС Украины

Со стороны bmpd напомним, что данный средний разведывательный корабль (СРЗК) был построен для ВМС Украины по проекту "Лагуна" на Киевском судостроительном заводе ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (бывший "Ленинская Кузница") на основе недостроенного корпуса среднего рыболовного морозильного траулера (СРТМ) проекта 502ЭМ. Фактическая достройка велась с 2016 года, корабль был спущен на воду в Киеве 23 апреля 2019 года.

29 мая 2019 года на строящемся корабле в Киеве произошел пожар. В октябре 2019 года был переведен по Днепру в Херсон и далее в Одессу, куда прибыл 21 октября и был поставлен к стенке судоремонтного завода ОСП "Судоверфь "Украина" в Одессом морском торговом порту для достройки и дооборудования.

Длина корабля 54,8 метров, ширина 9,8 метра, водоизмещение 1220 тонн. Максимальная скорость хода траулера проекта 502ЭМ составляет 11,6 узлов (возможно скорость СЗРК будет выше). Дальность плавания 7200 миль, автономность 28 суток.

Сообщается, что основой комплекса разведывательного оборудования СЗРК является станция радиотехнической разведки "Мельхиор" производства ГП НИИ "Квант-Радиолокация" (Киев). Также среди вероятного оборудования корабля могут быть импортированные Украиной в мае 2019 года широкополосные пеленгаторные антенны компании Rohde & Schwarz.

В советские времена киевский завод "Ленинская Кузница" вел массовую постройку 1200-тонных 54-метровых средних рыболовных морозильных траулеров (СРТМ) проекта 502ЭМ (типа "Василий Яковенко") - развития массового типа СРТМ проекта 502 (типа "Маяк") постройки 1960-х годов. С 1968 по 1995 годы в Киеве было построено 40 траулеров проекта 502Э (типа "Железный поток"), 340 траулеров проекта 502ЭМ (с 1971 года) и 16 рыболовно-поисковых судов проекта 05027 (типа "Исследователь Балтики") на их корпусах, еще несколько траулеров проекта 502ЭМ было поштучно достроено в последующем - пять с 1996 по 2000 годы, и два достроено в 2008 и 2009 годах - таким образом, траулеров проекта 502ЭМ было построено суммарно 347 единиц (заводские номера с 1350 по 1696), в том числе 19 на экспорт за пределы СССР. Еще пять корпусов траулеров проекта 502ЭМ, начатых строительством еще в 1990-е годы (заводские номера с 1697 по 1701), оставались на киевском заводе недостроенными. Вопрос о достройке одного из них в качестве разведывательного корабля для ВМС Украины возбуждался еще в 2000-е годы, но проект получил развитие только в последние несколько лет.

Достроенный для ВМС Украины средний разведывательный корабль (шифр проекта "Лагуна", название кораблю пока что не присвоено) на корпусе среднего рыболовного морозильного траулера проекта 502ЭМ на заводских ходовых испытаниях, 30.01.2020 (с) ВМС Украины