Австралия выбрала модернизированный проект японского фрегата типа Mogami

5 августа 2025 года министерство обороны Австралии сообщило о выборе представленного японской корпорацией Mitsubishi Heavy Industries (MHI) модифицированного проекта фрегата типа Mogami в тендере на строительство для ВМС Австралии 11 фрегатов нового поколения по программе SEA 3000 Frigate Program (General Purpose Frigate). Серия фрегатов типа Mogami в настоящее время строится Mitsubishi Heavy Industries для Морских сил самообороны Японии. Если выбор Австралии будет подтвержден и реализован в виде заключения контрактов, то это станет первым крупным экспортным успехом японского военного кораблестроения с 1930-х годов.

Изображение модернизированного проекта японского фрегата типа Mogami, выбранного для строительства для ВМС Австралии в тендере по программе SEA 3000 Frigate Program (General Purpose Frigate) (с) министерство обороны Австралии

Конкурсная программа SEA 3000 Frigate Program постройки для австралийского флота 11 новых многоцелевых фрегатов General Purpose Frigate была начата в феврале 2024 года. В составе ВМС Австралии данные новые фрегаты должны заменить восемь находящихся сейчас в строю модернизированных фрегатов типа ANZAC германского проекта МЕКО 200. Вместе с шестью планируемыми к постройке более крупными фрегатами типа Hunter на основе британского типа 26 и тремя находящимися в строю эскадренными миноносцами типа Hobart это должно довести перспективный состав эскортных сил австралийского флота до 20 единиц. По нынешней австралийской классифкации, 11 перспективных фрегатов программы SEA 3000 должны являться кораблями "второго класса" (Tier 2), с меньшими размерами и боевыми возможностями по отношению к кораблям "первого класса" (Tier 1), к которым отнесены шесть больших перспективных фрегатов типа Hunter и три находящихся в строю эскадренных миноносца типа Hobart.

Первоначально на австралийский тендер по программе SEA 3000 были представлены шесть проектов фрегатов: модернизированный проект фрегата Mogami японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries (MHI); два варианта проекта на основе фрегата типа Daegu серий Batch II или III, представленных южнокорейскими корпорациями Hanwha Ocean (бывшая Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) и HD Hyundai Heavy Industries, участвовавшими отдельно друг от друга; проект ALFA3000 испанского объединения Navantia; и два варианта проекта MEKO A200 германского объединения ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). В ноябре 2024 года было объявлено, что для финального этапа тендера были отобраны модернизированный проект фрегата Mogami проект и МЕКО А200. Теперь окончательный выбор был сделан в пользу японского предложения.

Министерство обороны Австралии заявило 5 августа, объявив о выборе модернизированного проекта фрегата Mogami, сообщило, что теперь "перейдет к следующему этапу процесса закупок с Mitsubishi Heavy Industries, с целью скорейшего заключения твердых коммерческих контрактов с Mitsubishi Heavy Industries и правительством Японии в 2026 году". Согласно заявлению, первые три фрегата по данной программе будут построены MHI в Японии, и первый из них должен быть передан австралийскому флоту в 2029 году и достичь боеготовности в 2030 году. Остальные восемь фрегатов будут построены по лицензии в Австралии на модернизированном судостроительном предприятии в Хендерсоне (Западная Австралия).

Корпорация MHI в настоящее время ведет строительство для Морских сил самообороны Японии серии из 12 фрегатов типа Mogami (проект 30FFM), первые два из которых FFM 1 Mogami и FFM 2 Kumano были введены в строй японского флота в марте-апреле 2022 года. Головной фрегат нового типа FFM 1 Mogami был заложен на верфи Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки 29 октября 2019 года, спущен на воду 3 марта 2021 года и вышел на испытания в море 6 октября 2021 года. К настоящему времени японский флот получил уже восемь кораблей (FFM 1 Mogami, FFM 2 Kumano, FFM 3 Noshiro, FFM 4 Mikuma, FFM 5 Yahagi, FFM 6 Agano, FFM 7 Niyodo, FFM 8 Yubetsu) и еще четыре строятся (FFM 9 Natori, FFM 10 Nagara, FFM 11 Tatsuta и FFM 12).

Многоцелевые фрегаты нового поколения типа Mogami изначально проектировались для замены в ВМС Сил самообороны Японии фрегатов типа Abukuma, однако затем было решено, что перспективные фрегаты заменят также в японском флоте эсминцы типов Asagiri и Murasame, в связи с чем проект неоднократно перерабатывался, в итоге значительно увеличившись в размерах и боевом потенциале, а общее количество запланированных к постройке единиц увеличилось с первоначальных четырех до 24 кораблей (включая 12 планируемых кораблей модифицированного проекта). Кроме того, было решено придать новым кораблям также противоминные возможности, что послужило причиной введения буквы "М" в индекс. Разработчиком технического проекта корабля выступила MHI, ставшая по итогам тендера и головным подрядчиком по строительству серии.Фрегаты типа Mogami являются крупными кораблями стандартным водоизмещением 3900 тонн и полным водоизмещением 5500 тонн, длиной 133 м и шириной 16,3 м. Главная энергетическая установка двухвальная комбинированная дизель-газотурбинная суммарной мощностью 70000 л.с., включающая два маршевых дизеля MAN 12V28/33D STC и форсажную газовую турбину Rolls-Royce MT30. Скорость полного хода более 30 узлов. Экипаж 90 человек.

После постройки 12 фрегатов типа Mogami Морские силы самообороны Японии планируют построить еще 12 кораблей по модернизированному проекту, обозначаемому New FFM (06FFM), со вводом в строй головного фрегата FFM 13 в 2028 финансовом году. Именно данный проект и был выбран для австралийского флота. Данный корабль должен иметь несколько увеличенные размерения по сравнению с Mogami - стандартное водоизмещение должно составить 4880 тонн, а полное 6200 тонн, длина 142 м, ширина 17,4 м. Главная энергетическая установка, вероятно, будет идентична типу Mogami. Требования ВМС Австралии включают дальность плавания в 10 тысяч миль экономическим ходом.

Вооружение модернизированного фрегата должно включать восемь противокорабельных ракет (в австралийском варианте, видимо, NSM) и 32-зарядную (вместо 16-зарядной на типе Mogami) универсальную вертикальную пусковую установку Mk 41, а также 127-мм/62 универсальную артиллерийскую установку BAE Systems Mk 45 Mod 4 и комплекс самообороны (видимо, SeaRAM). ВМС Австралии планируют штатно использовать 32-зарядную ВПУ Mk 41 для несения 128 зенитных управляемых ракет малой и средней дальности, однако корабль должен быть способен также нести в ней крылатые ракеты Tomahawk. Корабль будет нести один противолодочный вертолет класса SH-60 в ангаре, а также БЛА. Состав комплекса радиоэлектронного вооружения корабля в австралийском варианте пока неясен. Также неясно, будут ли австралийские фрегаты нести комплекс противоминного вооружения японских кораблей.

Фрегат FFM 7 Niyodo типа Mogami Морских сил самообороны Японии (с) министерство обороны Австралии