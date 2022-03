В состав японского флота вошёл первый фрегат нового поколения типа Mogami

22 марта 2022 года в состав Военно-морских Сил самообороны Японии был официально введен фрегат нового поколения FFM 2 Kumano (くまの), построенный на судостроительном предприятии японской компании Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd (судостроительный дивизион группы Mitsui) в Тамано в префектуре Окаяма (в октябре 2021 года Mitsui E&S Shipbuilding была продана корпорации Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.). Данный корабль стал первым вошедшим в строй фрегатом нового типа Mogami (проекта 30FFM), хотя формально является вторым кораблем этой серии. Головной фрегат этого типа FFM 1 Mogami (もがみ) строился на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки, но все еще находится на заключительном этапе испытаний и его сдача японскому флоту ожидается в апреле 2022 года.

Новый японский фрегат FFM 2 Kumano нового типа Mogami (проекта 30FFM) на испытаниях (с) Mitsubishi Heavy Industries

Многоцелевые фрегаты нового поколения типа Mogami изначально проектировались для замены в ВМС Сил самообороны Японии фрегатов типа Abukuma, однако затем было решено, что перспективные фрегаты заменят также в японском флоте эсминцы типов Asagiri и Murasame, в связи с чем проект неоднократно перерабатывался, в итоге значительно увеличившись в размерах и боевом потенциале, а общее количество запланированных к постройке единиц увеличилось с первоначальных четырех до 22 кораблей. Кроме того, было решено придать новым кораблям также противоминные возможности, что послужило причиной введения буквы "М" в индекс. То, что данные корабли представляют собой принципиально новый для японского флота подкласс боевых единиц подчеркивается также введением для них новой "обнуленной" системы бортовых номеров. Разработчиком технического проекта корабля выступила корпорация Mitsubishi Heavy Industries, ставшая по итогам тендера и головным подрядчиком по строительству серии.

В 2017 году министерство обороны Японии выдало рамочный контракт на первые восемь фрегатов проекта 30FFM, с финансированием по две единицы в год с 2018 по 2021 финансовые годы, со сдачей также по два в год с 2022 по 2025 годы. Головной фрегат нового типа FFM 1 Mogami был заложен на верфи Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки 29 октября 2019 года, был спущен на воду 3 марта 2021 года и вышел на испытания в море 6 октября 2021 года. Как уже говорилось, его сдача намечена на апрель 2022 года.

Второй фрегат FFM 2 Kumano был заложен на верфи Mitsui E&S Shipbuilding (ныне также Mitsubishi Heavy Industries) в Тамано 30 октября 2019 года, спущен на воду раньше головного (19 ноября 2020 года), также раньше вышел на испытания (в августе 2021 года) и теперь первым сдан флоту.

Следующие пять фрегатов (FFM 3 - FFM 7) заказаны верфи Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки, где корабли FFM 3 Noshiro и FFM 4 Mikuma были заложены в один день 15 июля 2020 года (спущены на воду, соответственно, 22 июня и 10 декабря 2021 года), а корабли FFM 5 и FFM 6 были заложены в один день 24 июня 2021 года. Фрегат FFM 8 должен строиться на бывшей верфи Mitsui E&S Shipbuilding в Тамано. Дальнейшее строительство серии предполагается вести также по два корабля в год, со вводом двух последних из 22 запланированных в 2032 году.

Фрегаты типа Mogami являются крупными кораблями полным водоизмещением 5500 тонн, длиной 133 м и шириной 16,3 м. Главная энергетическая установка двухвальная комбинированная дизель-газотурбинная суммарной мощностью 70000 л.с., включающая два маршевых дизеля MAN 12V28/33D STC и форсажную газовую турбину Rolls-Royce MT30. Скорость полного хода более 30 узлов. Экипаж 90 человек, причем на кораблях данного типа японский флот планирует опробовать систему сменных экипажей, предполагая иметь по четыре экипажа на каждые три корабля.

Вооружение корабля включает восемь противокорабельных ракет типа 17 (SSM-2), 16-зарядную универсальную вертикальную пусковую установку Mk 41 для перспективного японского корабельного ЗРК средней и большой дальности (предположительно, на основе ракеты наземного ЗРК типа 03, - на первых двух фрегатах УВПУ Mk 41 пока не установлена), 11-зарядную пусковую установку ЗРК самообороны Raytheon SeaRAM, 127-мм/62 универсальную артиллерийскую установку BAE Systems Mk 45 Mod 4, две 12,7-мм дистанционно управляемые пулеметные установки, четыре 324-мм торпедных аппарата для противолодочных торпед типа 12, один противолодочный вертолет Mitsubishi SH-60L в ангаре. Корабль оборудован для постановки мин.

Основу радиэлектронного вооружения корабля составляют многофункциональный радиолокационный комплекс Mitsubishi Electric OPY-2 с АФАР Х-диапазона в интегрированной мачте и АСБУ Mitsubishi Electric OYQ-1. Также установлены гидроакустический комплекс NEC OQQ-25 с подкильной и буксируемой антеннами, ГАС миноискания Hitachi OQQ-11, электронно-оптический обнаружительный комплекс Mitsubishi Electric OAX-3, комплекс РЭБ NOLQ-3E. Противоминное вооружение должно включать телеуправляемые подводные аппараты и безэкипажные катера Mitsubishi OZZ-5.

Новый японский фрегат FFM 2 Kumano нового типа Mogami (проекта 30FFM) во время церемонии ввода в строй, 22.03.2022 (с) ВМС Сил самообороны Японии

Видео: