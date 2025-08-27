Войти
КР ВБ большой дальности AGM-181A

КР ВБ большой дальности AGM-181A
КР ВБ большой дальности AGM-181A.
Источник изображения: invoen.ru

По данным из открытых зарубежных источников, в 2027 году подразделения стратегической бомбардировочной авиации ВВС США  начнут принимать на вооружение крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ) большой дальности AGM-181A со специальной боевой частью модели W80-4.

Данная ракета оснащена модернизированным турбовентиляторным двигателем модели F107-WI-106, который обеспечивает скорость до 0,8 Мах и дальность полета до 2500 км.

Внешний вид КРВБ БД AGM-181A

При конструировании AGM-181A использовались решения, проверенные на единой ракете класса «воздух-поверхность» (Joint Air-to-Surface Standoff Missile,  JASSMAGM-158 модификаций B,C,D и XR. 

Эффективная площадь рассеяния данной ракеты составляет 0,001 кв.м., что стало возможным благодаря сложному профилю корпуса. Особое внимание американские специалисты уделили снижению заметности ракеты в инфракрасном диапазоне.

Система автоматического пилотирования и наведения состоит из инерциального модуля, системы слежения за рельефом местности, помехозащищенного многоканального приемника сигнала системы глобального позиционирования GPS и пассивной ИК/лазерной головки самонаведения. В совокупности это обеспечивает достаточно высокую точность поражения – круговое вероятное отклонение не превышает 10 м.

В части касающейся специальной боевой части (БЧ) под индексом W80-4 (имеет переменную мощность от 5 до 150 кТ в тротиловом эквиваленте) известно, что в процессе производства участвуют следующие организации:

  • Национальная лаборатория в Лос-Аламосе (шт. Нью-Мексико) – разработка уранового заряда боевой части и взрывателя;

Национальная лаборатория в Лос-Аламосе

  • Национальная лаборатория Лоуренса Ливеромора (шт. Калифорния) – разработка конструкции БЧ и плутониевого бустера;
  • Национальные лаборатории Сэндия (шт. Нью-Мексико) – разработка бортовой системы электропитания КРВБ;
  • Завод Пантэо (шт. Техас) – производство плутониевого бустера, инициатора, а также общая сборка БЧ;
  • Центр национальной безопасности Y-12 (шт. Теннеси) – производство урановой части.

Внешний вид специальной боевой части модификации W80-4

Благодаря применению сверхчистого плутония американским конструкторам удалось уменьшить массу БЧ до 130 кг (первоначально 190 кг) и снизить интенсивность ионизирующего излучения. Для сравнения масса конвенциальной БЧ ракеты AGM-158 составляет 260 кг.

Как известно, впервые проект разработки КРВБ БД под обозначением LRSO (Long Range Stand Off) был запущен ВВС США еще в марте 2014 года с целью замены устаревших AGM-86 и для дополнения запасов AGM-129.

На первом этапе компании Raytheon и Lockheed Martin получили по 900 млн. долл. США на проведение концептуального этапа разработки нового средства ракетного нападения (получили обозначения YAGM-181A и YAGM-180A соответственно), предназначенного для комплектования стратегических бомбардировщиков B-52 в модификациях H и J, В-2А и В-21.

К 2017 году ВВС США определились с поставщиков – была выбрана компания Raytheon. В рамках контракта на выпуск предсерийной партии ракет, стоимостью 2 млрд. долл. США, Raytheon провела 9 испытаний – в период с июля 2021 по март 2023 году

Согласно поставочному контракту, стоимостью 16 млрд. долл. США, компания Raytheon обязана в период с 2027 по 2030 году поставить для ВВС США 1020 ракет AGM-181A. Стоимость постпродажного обслуживания в течение 30 лет составит 7 млрд. долл. США.

