Новую крылатую ракету показали на Украине

531
0
0
Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»
Кадр: Telegram-канал «Политика Страны».

На Украине показали ракету «Длинный Нептун» с дальностью удара 1000 километров

Украинский государственный портал «Оружие» («Зброя») показал видео с неназванной крылатой ракетой. На это обратило внимание украинское издание Defense Express (DE).

Отмечается, что публикацию приурочили ко Дню независимости страны. Специалисты DE назвали новую разработку модификацией крылатой ракеты «Нептун», предназначенной для поражения морских целей. По их словам, новая версия получила увеличенную до тысячи километров дальность удара и может бить по наземным целям.

В Defense Express отметили, что, скорее всего, речь идет о ракете, известной под неофициальным названием «Длинный Нептун». О ее испытаниях и первом боевом применении стало известно в марте. Эксперты медиа сравнили «Длинный Нептун» с его противокорабельной версией Р-360. Они заметили, что новая ракета имеет длину 6 метров, то есть она примерно на 1,5 метра длиннее предшественника. Диаметр ее центральной части увеличен с 38 до 50 сантиметров. Вес боевой части составляет не менее 150 килограмм.

Авторы DE подчеркнули, что никакие характеристики новой ракеты пока не были обнародованы. Однако внешний вид оружия не является секретом по той причине, что «Длинный Нептун» уже использовали для ударов. При этом опубликованное видео пуска ракеты, скорее всего, было снято еще во время испытаний берегового комплекса «Нептун» в 2018-2020 годах.

В конце августа военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что «противоядием» от украинских ракет «Фламинго» могут стать российские зенитные ракетные комплексы С-400 и С-500. Он также призвал не считать «Фламинго» прорывом, способным изменить ход конфликта.

Страны
Украина
Продукция
С-400 Триумф
С-500
