В России назвали противоядие от украинских ракет «Фламинго»

Украинская ракета Flamingo («Фламинго»)
Украинская ракета Flamingo («Фламинго»).
Источник изображения: Efrem Lukatsky / AP

Полковник Матвийчук: Противоядием от «Фламинго» станет российский С-400

Противоядием от украинских ракет «Фламинго» могут стать российские зенитные ракетные комплексы С-400 и С-500, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Мы пока только приблизительно знаем, что это за ракета. Если выяснится, что ракета британская, то есть противоядие. Это зенитные ракетные системы С-400 и С-500. С-400 стоит на вооружении российских войск, он позволяет вести разведку всех видов летательных аппаратов, в том числе и гиперзвуковых, и сбивать их. С-500 — это новейший комплекс, который позволяет осуществлять разведку в околоземных пространствах», — сказал полковник.

Он также призвал не считать «Фламинго» прорывом, способным изменить ход конфликта. По мнению военного, у Украины не хватит мощностей для производства этих ракет в достаточном количестве.

«Это не прорыв. Дело в том, что для производства необходимо иметь очень большие промышленные мощности, а таких у Украины сейчас нет. Вероятно, комплектующие будут привозить из Великобритании и собирать на месте. А это мизер», — уверен Матвийчук.

Ранее в августе на Украине показали производственную площадку, на которой собирают крылатые ракеты «Фламинго». В помещении можно заметить несколько собранных изделий.

