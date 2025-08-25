Минобороны Великобритании объявило о закупке зенитных ракетных комплексов Land Ceptor

ЦАМТО, 22 августа. Великобритания закупает зенитные ракетные комплексы Land Ceptor стоимостью 118 млн. фунтов стерлингов, сообщило Минобороны страны.

"Министерство обороны объявило о намерении укрепить противовоздушную оборону Великобритании за счет приобретения шести новых зенитных ракетных комплексов Land Ceptor. Покупка стоимостью 118 млн. фунтов стерлингов обеспечит квалифицированные рабочие места на предприятиях ОПК на северо-западе страны", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз, размещенный на сайте правительства Великобритании.

Поставщиком комплексов выступит компания MBDA. Комплексы могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве компонента системы ПВО Великобритании Sky Sabre.