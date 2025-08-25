Войти
На Западе российский атомный крейсер назвали «монстром»

362
0
0
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
MWM: Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» — настоящий монстр ПВО

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) Адмирал Нахимов можно назвать настоящим монстром противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание напоминает, что арсенал ТАРКР включает 80 крылатых ракет, среди которых 3М14Т «Калибр», предназначенные для нанесения точных ударов по наземным целям на расстоянии до 2500 километров, и противокорабельные гиперзвуковые «Цирконы», развивающие скорость до 9 чисел Маха.

«Однако часто упускается из виду огромный боевой потенциал крейсера как платформы ПВО, при этом большая часть его обширного арсенала вертикальных пусковых установок, 96 из 176, выделена для размещения морского варианта системы ПВО большой дальности С-400», — говорится в публикации.

Как уверяет MWM, «Адмирал Нахимов» стал первым кораблем с морским вариантом С-400, пришедшим на смену системе ПВО С-300Ф. «Ожидается, что морской вариант С-400 будет обеспечивать дальность поражения до 400 километров с использованием зенитных ракет 40Н6 и интегрировать дополнительные классы ракет меньшей дальности для многоуровневой обороны», — утверждает издание.

Журнал пишет, что арсенал ПВО корабля эквивалентен трем наземным дивизионам С-400. «Этот арсенал превышает суммарный арсенал зенитных ракет большой дальности, имеющихся на вооружении подавляющего большинства стран, и при экспорте в виде наземных систем обойдется примерно в 1,6 миллиарда долларов», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что высокая мобильность и автономность, достигаемая за счет пары атомных реакторов, мощное вооружение и системы ПВО позволят ТАРКР кардинально изменить ситуацию в Арктике.

Ранее обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик заметил, что «тот факт, что после более чем десятилетия работы и многочисленных задержек Россия наконец вернула в море свой атомный крейсер, безусловно, является позитивным событием для российского Военно-морского флота».

