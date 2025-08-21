Войти
Lenta.ru

В США обрадовались будущему флагману ВМФ России

258
0
0
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости.

TWZ: ВМФ России получит новый флагман — крейсер «Адмирал Нахимов»

Вскоре Военно-морской флот России получит новый флагман — тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов», радостно заявляет обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

Автор подчеркивает, что будущий флагман совершил самостоятельный выход в открытое море впервые с 1997 года и вскоре придет на смену ТАРКР «Петр Великий», который может отправиться на аналогичные ремонт и модернизацию. «Это знаменательное событие произошло после того, как в начале этого года два ядерных реактора крейсера водоизмещением 28 000 тонн были вновь запущены», — говорится в публикации.

Обозреватель подчеркивает, что «путь к этому моменту был далеко не простым, поскольку возвращение корабля в строй сопровождалось задержками»: ремонт и модернизация ТАРКР начались в 2014 году и должны были завершиться в 2018-м.

Ньюдик задается вопросом степени модернизации «Адмирала Нахимова». «Другими словами, сколько из всего спектра нового вооружения и датчиков, запланированных для крейсера, было фактически установлено и насколько они практичны в эксплуатации?» — пишет автор.

Обозреватель отмечает, что в ходе обновления ТАРКР должен был получить не менее 174 вертикальных пусковых установок, что «обеспечило бы его большим количеством боеприпасов, чем любой другой надводный корабль или подводная лодка в мире». При этом, по данным автора, 78 пусковых установок были предназначены для современных российских крылатых ракет, включая дозвуковые «Калибры», сверхзвуковые «Ониксы» и гиперзвуковые «Цирконы», тогда как остальные 96 — для зенитных ракетных систем С-300ФМ, которые могут быть заменены на морской вариант С-400, и для комплексов «Панцирь-М» .

По данным Ньюдика, с уверенностью можно утверждать, что «Адмирал Нахимов» получил несколько новых радиолокационных систем и новую 130-миллиметровую пушку АК-192М.

«Тот факт, что после более чем десятилетия работы и многочисленных задержек Россия наконец вернула в море свой атомный крейсер, безусловно, является позитивным событием для российского Военно-морского флота», — заключает автор.

Ранее журнал Military Watch Magazine заметил, что ТАРКР «Адмирал Нахимов», который недавно после ремонта и модернизации вышел в море на заводские испытания, стал самым тяжеловооруженным надводным кораблем в мире.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что ТАРКР «Адмирал Нахимов» после ремонта и модернизации вышел в море на заводские испытания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Адмирал Нахимов
Пётр Великий
С-300Ф
С-400 Триумф
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.08 03:38
  • 10127
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 02:39
  • 3
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:55
  • 105
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:24
  • 4
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"