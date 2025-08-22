Войти
Влияние украинских ракет «Фламинго» на расклад сил в зоне СВО оценили

Фото: Efrem Lukatsky / AP
Военный эксперт Матвийчук: Украина не сможет массово оснастить войска «Фламинго»

Украинские баллистические ракеты «Фламинго», массовый выпуск которых запланирован на начало следующего года, окажут влияние на соотношение сил в зоне проведения специальной военной операции (СВО), только если страна произведет их достаточное количество, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он пришел к выводу, что у Украины нет для этого достаточных производственных мощностей.

«Все зависит от того, какое их количество появится на поле боя. Я полагаю, что мощности, которыми сегодня располагает Украина, не позволят ей массово оснастить войска этими системами. Дело в том, что это действительно очень опасная система с дальностью до трех тысяч километров. Кроме того, она может нести ядерный заряд, но так как ядерных зарядов нет, мы не исключаем, что она может доставить грязную бомбу», — сказал Матвийчук.

Он выразил уверенность в том, что Россия не позволит Украине развернуть массовое производство «Фламинго». Украине необходимо создать хотя бы 500 таких ракет, чтобы оказывать влияние на ситуацию на поле боя, отметил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал массовый выпуск баллистических ракет «Фламинго» в конце 2025 — начале 2026 годов.

По мнению журнала Military Watch Magazine, ВСУ нужны баллистические ракеты «Фламинго» для ударов в тыл России. Способность Вооруженных сил России наносить удары по военным целям в глубине Украины ставят ВСУ в невыгодное положение, отмечалось в публикации.

