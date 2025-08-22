Войти
В США будущий флагман ВМФ России назвали устаревшей огромной плавучей мишенью

Фото: Юрий Кавер / РИА Новости
Фото: Юрий Кавер / РИА Новости.

TNI: Российский атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» легко потопить

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» — вероятный будущий флагман Военно-морского флота (ВМФ) России — легко потопить, поскольку корабль не отвечает требованиям XXI века и для Военно-морских сил (ВМС) США представляет «огромную плавучую мишень». Об этом рассказывает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

«Еще один устаревший российский военный корабль готовится к торжественному возвращению в строй», — говорится в публикации, где отмечается, что в настоящее время крейсер «начинает морские испытания, что позволяет предположить, что он сможет вернуться в эксплуатацию уже в следующем году».

Автор отмечает, что два атомных реактора должны дать «Адмиралу Нахимову» практически неограниченную дальность плавания и автономность, а основное внимание при модернизации было уделено его вооружению. Сучиу приводит мнение своего коллеги Брэндона Вайхерта, согласно которому крейсер после модернизации превращается в «ракетный грузовик».

И все же обозреватель заключает, что корабль остается уязвимым для систем ограничения и воспрещения доступа и маневра. «Те ракеты, которые угрожают любому современному авианосцу, с такой же легкостью отправят этот крейсер на дно океана, а возможно, и с большей легкостью, поскольку он вряд ли соответствует требованиям XXI века», — пишет Сучиу.

По его словам, ввод в строй «Адмирала Нахимова» не приведет к увеличению мощи ВМФ России, поскольку он просто просто примет на себя роль флагмана вместо «Петра Великого», который «стоит на приколе в Североморске с 2022 года».

Сучиу уверяет, что некоторые ввод в строй «Адмирала Нахимова могут посчитать победой». «Другие, включая, вероятно, ВМС США, скорее склонны рассматривать его как огромную плавучую мишень», — заключает аналитик.

Ранее обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик заметил, что «тот факт, что после более чем десятилетия работы и многочисленных задержек Россия наконец вернула в море свой атомный крейсер, безусловно, является позитивным событием для российского Военно-морского флота».

Также в августе журнал Military Watch Magazine написал, что ТАРКР «Адмирал Нахимов», который недавно после ремонта и модернизации вышел в море на заводские испытания, стал самым тяжеловооруженным надводным кораблем в мире.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что ТАРКР «Адмирал Нахимов» после ремонта и модернизации вышел в море на заводские испытания.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
Пётр Великий
Проекты
Авианосец
