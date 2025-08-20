Белорусские Су-30СМ2 и натовские F-35A сравнили

MWM: Белорусские истребители Су-30СМ2 не уступают натовским F-35A

Военно-воздушные силы (ВВС) Белоруссии недавно получили усовершенствованные истребители четвертого поколения Су-30СМ2 с двигателями от самолетов Су-35 с трехмерным управлением вектором тяги, которые по ряду характеристик не уступают натовским истребителям пятого поколения F-35A. Сравнение самолетов провел западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание приводит мнение начальника штаба и первого заместителя начальника авиации ВВС Белоруссии полковника Андрея Рачкова, согласно которому Су-30СМ2 обеспечивает значительный скачок в боевых возможностях по сравнению с ранними версиями истребителя, обладая дальностью обнаружения, почти в три раза превышающей таковую у первых Су-30, а также новой авионикой и усовершенствованными навигационными системами, позволяющими выполнять операции независимо от спутников.

«Вариант Су-30СМ2 оснащен двигателем АЛ-41Ф-1С, установленным на истребителе завоевания превосходства в воздухе Су-35, и имеет уровень мощности и топливную эффективность, сопоставимые с двигателями раннего пятого поколения, такими как американский F119, установленный на истребителе F-22», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что по дальности полета и маневренности белорусские Су-30СМ2 превосходят любой из европейских истребителей, а по размерам радара — основной самолет НАТО пятого поколения F-35A.

Ранее MWM заметил, что российские истребители превосходят французские по дальности полета и возможностям радара. Сравнивались боевые самолеты Rafale и Су-35С, между которыми выбирала Индонезия.