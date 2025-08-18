Войти
Lenta.ru

На Западе сравнили Rafale и Су-35С

198
0
0
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

MWM: Су-35С превосходит Rafale по дальности полета и возможностям радара

Российские истребители превосходят французские по дальности полета и возможностям радара. Сравнение боевых самолетов Rafale и Су-35С, между которыми выбирала Индонезия, приводит западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание обратило внимание на появившееся в сети изображение истребителя Rafale за номером T-0301 в характерной для индонезийских военно-воздушных сил (ВВС) раскраске.

«Ранее ВВС Индонезии планировали закупить российские истребители Су-35С, которые значительно больше и имеют большую дальность полета, а также оснащены радарами, более чем в три раза большими, чем Rafale. Однако договор, подписанный в феврале 2018 года, был отложен из-за угроз со стороны США ввести экономические санкции», — говорится в публикации.

Журнал допускает, что небольшой парк истребительной авиации ВВС Индонезии и крупный заказ на французский боевой самолет приведут к тому, что все индонезийские F-16, Су-27 и Су-30 будут заменены Rafale стоимостью 193 миллиона долларов каждый. «Сочетание ограниченных возможностей Rafale и очень высокой стоимости, таким образом, вызвало серьезную критику решения ВВС Индонезии инвестировать столь значительные средства в закупки», — заключает издание.

Ранее портал European Defence Review сообщил, что индонезийские ВВС вместо партии российских Су-35С закупят 42 французских истребителя Rafale.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
F-16
Rafale
Су-27
Су-30
Су-35С
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 22:27
  • 10034
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.08 21:50
  • 87
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"
  • 16.08 23:38
  • 1
Лондон отказывается от идеи отправить войска на Украину, но собирается прикрывать западные области истребителями F-35 и Typhoon
  • 16.08 06:19
  • 0
Ответ на "ВМФ заложит в 2026 году еще два фрегата 22350"
  • 16.08 02:26
  • 1
The Times: европейские страны не хотят отправлять войска на Украину
  • 15.08 16:24
  • 0
О чём «забыли» сказать журналистам
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?