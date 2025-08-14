Войти
Раскрыто истинное значение полета китайских бомбардировщиков вблизи Аляски

Фото: Russian Defense Ministry Press Service via AP
Фото: Russian Defense Ministry Press Service via AP.

Эксперт Солен: Полеты H-6K вблизи США показали, что КНР создала ядерную триаду

Полет бомбардировщиков H-6K вблизи берегов Аляски в 2024 году, проходивший совместно с российскими самолетами Ту-95 и Су-30, мог показать, что Китай завершил создание полноценной ядерной триады. Истинное значение совместной российско-китайский миссии у берегов США со ссылкой на отчет научного сотрудника Китайского института аэрокосмических исследований Военно-воздушных сил (ВВС) Дерека Солена США раскрыло издание Defense News.

По оценке эксперта, полетом H-6K вблизи Аляски китайская сторона могла продемонстрировать, что теперь данные самолеты являются полноценным компонентом его ядерной триады, наряду с двумя другими типами носителей ядерного оружия — межконтинентальными баллистическими ракетами и подводными лодками с баллистическими ракетами.

«Очевидно, что его истинное значение кроется в многолетних усилиях Китая по завершению создания своей ядерной триады», — утверждает эксперт в своем отчете, подготовленном в интересах Института воздушно-космических исследований Сил самообороны Японии.

Аналитик допустил, что другая причина полета китайских бомбардировщиков заключается в стремлении предупредить США о недопустимости размещения ядерного оружия на территории своих союзников, прежде всего Японии и Южной Кореи. «Китай, вероятно, опасается, что ограниченный обмен между НАТО и азиатскими союзниками Америки в конечном итоге приведет к интеграции европейских и азиатских сетей альянсов Америки, что приведет к формированию глобального антикитайского альянса, вооруженного ядерным оружием», — говорится в отчете.

Совместно российско-китайская миссия воздушного патрулирования состоялась 24 июня 2024 года, когда два H-6K и два Ту-95 вошли в зону опознавания североамериканской противовоздушной обороны в районе Аляски. На перехват российских и китайских самолетов были направлены канадские и американские истребители.

Ранее блог The Aviationist заметил, что экипажи американских стратегических бомбардировщиков B-1B в граничащей с Россией Норвегии отработают действия в условиях повышенной опасности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Норвегия
Россия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
Xian H-6
Су-30
Ту-95
Проекты
NATO
Ядерный щит
