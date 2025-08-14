Войти
ИИ развязал руки американским полицейским

Фото: Steve Sanchez Photos / Shutterstock / Fotodom
Фото: Steve Sanchez Photos / Shutterstock / Fotodom .

CNN: ИИ сократил время написания полицейского отчета в США в 4 раза

Американские полицейские в тестовом режиме начали пользоваться инструментами искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает телеканал CNN.

В первую очередь ИИ-сервисы помогают сотрудникам полиции составлять отчеты. В городе Форт-Коллинз, штат Колорадо, где местное управление полиции получило доступ к новым инструментами, затраченное на написание отчета время сократилось с 45 до 10 минут. Сервис Draft One компании Axon анализирует данные происшествия с нательной камеры сотрудника полиции, составляет отчет и отправляет его на проверку.

В Axon заметили, что Draft One стал ее самым быстрорастущим продуктом с момента запуска в 2024 году. Также в США работает ИИ-сервис для написания отчетов Field Notes, созданный компанией Truleo. По словам сотрудников полиции, ИИ развязал им руки и освободил от рутины.

Журналисты CNN отметили, что полицейский отчет имеет важнейшее значение в системе уголовного правосудия. Поэтому многие активисты в США протестуют против того, что составлением отчетов начал заниматься ИИ. На фоне протестов минимум в одном американском штате ввели правило, по которому отчет может составлять только сотрудник полиции,

В Axon заявили в разговоре с CNN, что ИИ лишь занимается написанием черновика. По словам разработчиков программы, ответственность за финальный вариант отчета несет уполномоченный офицер полиции, который ставит на нем свою подпись.

В декабре 2024 года американские правозащитники призвали полицию не использовать искусственный интеллект для написания протоколов и отчетов.

