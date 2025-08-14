Войти
Lenta.ru

На Западе оценили новую роль российских «Гераней» в СВО

Фото: Pavel Bednyakov / AP
Фото: Pavel Bednyakov / AP.

MWM: Использование «Гераней» для минирования сократит парк бронетехники ВСУ

Использование российской стороной дронов «Герань-2» для минирования дорог может привести к тому, что парк бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко сократится. Новую роль российских беспилотников в специальной военной операции (СВО) оценил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание обратило внимание на недавно появившиеся в сети сообщения о том, что российские дроны-камикадзе начали оснащать противотанковыми минами ПТМ-3 для дистанционного минирования дорог.

«Кадры с передовой показали, как две украинские машины были подорваны минами, сброшенными дронами. Возможность постановки мин с воздуха с помощью широко распространенных недорогих аппаратов обеспечивает новую степень гибкости российских усилий по ведению минной войны и является потенциальным недорогим средством противодействия очень большому количеству бронетехники Украины, которое включает как тысячи танков и другой техники, унаследованной от Советского Союза, так и сотни других советских и западных образцов, поставляемых со всего западного мира», — говорится в публикации.

Издание замечает, что дальность применения «Гераней» составляет 1000 километров, поэтому постановка минных заграждений глубоко в тылу может создать «огромные трудности» для ВСУ.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» допустил, что на распространившемся в сети ролике, о котором рассказывает MWM, показан дрон-камикадзе «Гарпия», а не «Герань».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
