Снайперы группировки "Запад" подготовили новые винтовки к боевому применению

В частности, бойцы получили винтовки Orsis T-5000 и СВЛ-5 "Опустошитель"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Снайперы группировки войск "Запад" получили новые винтовки и подготовили их к боевому применению в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие роты снайперов 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции получили новые винтовки и подготовили их к боевому применению. В числе полученных образцов вооружения - винтовки Orsis T-5000 и СВЛ-5 "Опустошитель". После осмотра снайперские системы в обязательном порядке были проверены боем", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в министерстве, с начала СВО значительно возросло количество новых образцов снайперских систем. Тем не менее каждая из них требует детального изучения, как перед применением, так и во время боевой работы.