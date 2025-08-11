На Западе заявили о превосходстве китайского J-10C над российским Су-35

MWM: Китайский истребитель J-10C превосходит российский Су-35

Опыт недавних военных кампаний показывает, что китайский истребитель четвертого поколения J-10C превосходит российского конкурента — самолет Су-35. Об этом заявляет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание задается вопросом о том, оптимальным ли является возможное приобретение Су-35 иранской стороной после недавнего конфликта с Израилем или Тегерану лучше обратить внимание на J-10C?

Журнал пишет, что в последнее время все больше увеличивается разрыв в боевой авиации между Россией и такими странами, как США и Китай. «Современные китайские истребители оснащены значительно более совершенными датчиками и каналами передачи данных, значительно шире используют более современные композитные материалы и вооружение, которое в некоторых случаях опережает [российские решения] по уровню сложности более чем на десятилетие», — говорится в публикации.

Журнал подчеркивает, что в России первый полк истребителей пятого поколения появился почти на восемь лет позже, чем в Китае, а в настоящее время последний производит истребителей (JF-17 Block III, J-10C, J-16, J-15B, J-35 и J-20) больше, чем любая другая страна в мире. «J-10C, несмотря на меньшую радиолокационную станцию и меньшую дальность полета, тем не менее, полностью изменит возможности Ирана в области ведения боевых действий в воздухе в случае его закупки и обладает рядом существенных преимуществ перед российскими конкурентами, такими как Су-35», — уверяет издание.

Журнал пишет, что в Китае в ходе учебных боев J-10C стабильно превосходил Су-35, а в ходе недавнего противостояния между Индией и Пакистаном сбил минимум один индийский истребитель Rafale французского производства.

Издание подчеркивает, что среди преимуществ Су-35 перед J-10C можно выделить более крупный радар, большую дальность полета, лучшую маневренность и способность переносить дальнобойные ракеты вроде Р-37М. «Дальность полета Су-35 также является одной из самых больших среди любого класса истребителей в мире, что позволяет ему патрулировать обширную территорию Ирана и потенциально даже атаковать или преследовать цели за пределами страны», — говорится в публикации.

Издание заключает, что, «несмотря на недостатки, связанные с гораздо меньшими размерами и меньшей дальностью полета, J-10C является гораздо более совершенным и экономичным выбором, а его значительно меньшие затраты на содержание и закупку позволяют приобретать его в значительно больших масштабах для оснащения истребительных подразделений по всей территории Ирана».

В июле журнал написал, что Индия может отказаться от поставок российских истребителей четвертого поколения Су-35 в пользу самолетов пятого поколения Су-57, поскольку получит полный контроль над технологией последних.