В России начали прятать «Герани» от ВСУ

ВС РФ начали прятать дроны «Герань» от ВСУ в железобетонных укрытиях

Вооруженные силы (ВС) России начали прятать ударные дроны-камикадзе типа «Герань» и «Гарпия» в специально построенных железобетонных укрытиях. На это обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

Авторы канала обратили внимание на спутниковый снимок одного из российских аэродромов, на котором видны возведенные ангары. Рядом с обним из них выставлены несколько беспилотников характерной формы.

1 августа начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-лейтенант Александр Максимцев сообщил, что все военные аэродромы России получат укрытия от дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, обеспечение баз ВКС защитными сооружениями началось два года назад. «В перспективе такими укрытиями планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал офицер.

Ранее военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник после массированной атаки украинских дронов на российские аэродромы задался вопросом о том, почему стратегические бомбардировщики России стояли под открытым небом.