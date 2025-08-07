Войти
Российский Су-57 сделали кошмаром ВСУ

Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

Эксперт Гусаров: Вооружение и авионика сделали Су-57 кошмаром для ВСУ

Вооружение и авионика сделали российский истребитель пятого поколения Су-57 кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом газете «Взгляд» рассказал эксперт Роман Гусаров.

По его словам, благодаря своим характеристикам Су-57 будет иметь преимущества в бою с западными самолетами F-16 и Mirage, которыми в настоящее владеют ВСУ. Эксперт заметил, что от других Су-57 отличают передовые вооружение и радары, у которых мало конкурентов в мире.

Другим плюсом российского истребителя Гусаров назвал его универсальность, позволяющую применять как планирующие бомбы, так и гиперзвуковые ракеты. «Ранее ударные самолеты подразделялись на истребители, бомбардировщики, штурмовики. А наш новый самолет фактически может выполнять любую задачу», — пояснил эксперт.

Также Су-57 отличает малозаметность и возможность использования искусственного интеллекта, особенно в связке с ведомым беспилотником «Охотник».

Ранее польское издание Interia заметило, что Россия усилила удары новейшими истребителями пятого поколения Су-57 по военным целям на Украине, а также изменила тактику применения этих самолетов.

Тогда же западный журнал Military Watch Magazine написал, что Воздушно-космические силы России в ходе специальной военной операции начали применять «целые соединения» истребителей пятого поколения Су-57.

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
