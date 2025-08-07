Войти
Lenta.ru

На Западе заявили об «очень плохой новости» для ВСУ из-за российского Су-57

308
0
0
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

Interia: Россия усилила удары новейшими Су-57 по целям на Украине

Россия усилила удары новейшими истребителями пятого поколения Су-57 по военным целям на Украине, а также изменила тактику применения этих самолетов. О «плохих новостях» для Вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщает западное издание Interia.

«Вооруженные силы Украины сообщили, что Российская армия все чаще атакует цели на территории страны с помощью самолетов Су-57. Речь идет о новейшем и мощнейшем истребителе России. Эти машины могут нести очень опасное оружие», — говорится в публикации.

Там отмечается, что теперь частота и масштабность применения Су-57, которые ранее в зоне специальной военной операции (СВО) использовались эпизодически, значительно выросли. В частности, истребители применяются группами, а на смену ракетам Р-77М все чаще приходят маневрирующие Х-69, от которых украинцам очень сложно защититься.

Также, по данным издания, Су-57 мог получить гиперзвуковую ракету Х-47M2 «Кинжал», развивающую скорость 10 чисел Маха и имеющую дальностью полета до двух тысяч километров, что является «очень плохой новостью» для ВСУ, которые располагают ограниченными средствами противовоздушной обороны.

«Использование на Украине Су-57 получает показательный эффект. Россия хочет начать продавать свой самый мощный истребитель, но для этого ей нужно показать, что он идеально подходит для реалий войны XXI века», — говорится в публикации.

Ранее журнал Military Watch Magazine заметил, что Воздушно-космические силы России в ходе СВО начали применять «целые соединения» истребителей пятого поколения Су-57.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Кинжал БР
ПАК ФА
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 06:27
  • 9850
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 05:34
  • 0
Ответ на "На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?"
  • 07.08 02:42
  • 1
Космический стартап Reflect Orbital готов перенаправлять на Землю солнечную энергию с орбиты
  • 07.08 02:40
  • 4
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 07.08 02:33
  • 1
На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?
  • 07.08 01:39
  • 1
Испания ищет в Европе альтернативы американским F-35 "Лайтнинг-2"
  • 06.08 21:51
  • 0
Ответ на "Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США"
  • 06.08 11:42
  • 1
Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)