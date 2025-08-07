К российскому Су-57 появились вопросы в США

TNI: Оснащение истребителя Су-57 гиперзвуковым оружием вызывает вопросы

Оснащение российского истребителя пятого поколения Су-57 гиперзвуковым оружием вызывает вопросы, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

«Оснащение Су-57 гиперзвуковыми ракетами стало бы существенным усовершенствованием самолета. Однако остается ряд вопросов, в том числе о том, сколько гиперзвуковых ракет сможет нести Су-57», — говорится в публикации.

Комментируя недавнее заявление начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенанта Александра Максимцева о том, что у Су-57 появилось гиперзвуковое оружие, у автора также появился вопрос о том, какую именно ракету получил истребитель — модифицированный «Циркон» или Х-47М2 «Кинжал».

По оценке Сучиу, «внезапный ажиотаж» вокруг гиперзвукового оружия «может быть просто очередным способом удержать Су-57 в центре внимания в попытке привлечь интерес к этому самолету со стороны иностранных государств».

Ранее журнал Military Watch Magazine заметил, что ВКС России в ходе специальной военной операции (СВО) начали применять «целые соединения» истребителей Су-57.

Также в августе то же издание сообщило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 мог получить модифицированную гиперзвуковую ракету «Циркон».